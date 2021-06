'Šis šakālis atrodas šeit, Pekinā...' Staņislavs Olijars ar dakšiņu uz kara takas pret žurnālistiem

Jau nākamajā dienā portālā "rus.delfi.lv" Olijars publicēja atbildi jeb, kā pats to nodēvēja, veltījumu maitu ērgļiem. "Katrai cilvēciskai rīcībai var atrast līdzības arī dzīvnieku pasaulē. Piemēram, ir būtnes, kas pārtiek no maitām. Diemžēl, mūsu sporta presē dominē žurnālisti, kas enerģiju rod no pāridarījumiem un neveiksmēm. Visu, ko es tagad redzu presē saistībā ar manu nestartēšanu Pekinā, citādi kā par šakāļu izgājieniem nosaukt nevar. [...] Man patiešām kaut kā fatāli neveicas pasaules čempionātos vasarā, taču nevienā no tiem es neizgāzos neuzņēmības vai nepietiekamas sagatavotības dēļ. Pie visa vainīgas muļķīgas, negaidītas traumas. Nevaru tam atrast izskaidrojumu. Pie mums, savukārt, es tieku pasniegts kā tāds sliņķis, kurš neprot trenēties, vai kuram māmiņa ir ne to iedevusi apēst. Viens kungs no laikraksta "Diena" vispār pārkāpa visas robežas, faktiski apvainojot mani kaut kādu mistisku preparātu lietošanā, kas arī bijis traumas iemesls. Diemžēl, šis šakālis arī atrodas šeit Pekinā."

"Kas ir barjerskrējēja iesildīšanās? Tas nav tikai skrējiens riksīšiem, bet arī barjeru pārvarēšana. Un lūk – vienā no šādiem skrējieniem es sajutu sāpes augšstilba priekšējā muskulī. Kā ar nazi kāds iedurtu! Sākumā nodomāju, ka tikai neliels krampis. Mūsu masieris Mareks iedeva man apsēju, piereģistrējos startam un tikai reģistrācijas otrajā zāle sapratu, ka nevarēšu veikt pat paātrinājumu. Tāpēc pateicu tehniskajam personālam, ka atsaucu dalību. Pats sāpīgākais, ka nekas neliecināja par iespējamo traumu. Nekādu nepatīkamu sajūtu, laba fiziskā forma un še tev – viss un beigas," skaidroja Olijars. "Un, lūk, būtu padoms tiem gudriniekiem, kuri internetā komentāros raksta, ka vajadzējis caur visām sāpēm skriet, – pamēģiniet sev iespraust d...ā dakšiņu un noskrieniet uz laiku kaut vai 50 metrus...