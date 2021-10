Skaistulis Mikijs un briesmonis Rurks jeb kā bokss izkropļoja Holivudas seksa simbolu

Viņš piedzima 1952. gadā Ņujorkā. Tēvs pameta ģimeni, kad Mikijam bija seši gadi, bet māte Anete drīzumā apprecējās ar Maiami policistu Jūdžinu Edisu, kurš pārcēla ģimeni uz Floridas dienvidiem. Rurks apgalvoja, ka Ediss esot vairākkārt fiziski iespaidojis viņu un viņa brāli Džoju, taču patēvs to kategoriski noliedza. "Kad es viņam reiz vaicāju, kādēļ viņš medijiem stāstījis par mani tādas lietas, viņš atbildēja: "Ak, tēt, man taču presei ir kaut kas jāpastāsta,"" intervijā "The New York Times" pirms vairāk nekā desmit gadiem norādīja Ediss. Šie ne tuvu nav vienīgie Rurka izteikumi, kas vēlāk tikuši apstrīdēti.

Divpadsmit gadu vecumā Mikijs sāka nodarboties ar boksu. Kā skaidrojis viņš pats – lai iemācītos sevi aizstāvēt un nostātos pret lielo un ļauno patēvu. No 1964. līdz 1973. gadam amatieru boksā aizvadīja 26 cīņas, uzvarēja divdesmit, no tām septiņpadsmit – ar nokautu.