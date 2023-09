“

Vispirms ir jāsaprot, kādiem mērķiem mašīna tiks izmantota un kādas funkcijas no tās tiek sagaidītas, – tai jānodrošina tikai slaucīšana, vai arī ar to papildus tiks veikti vēl kādi darbi. Pirmajā brīdī, atverot dažādu ražotāju katalogus, protams, varētu šķist, ka visas komunālās mašīnas un iekārtas ir gandrīz vienādas, bet ir vairāki būtiski parametri, ar ko tās atšķiras. “Kärcher” ražotās MC un MIC klases mašīnas ir būvētas kā putekļusūcēji. Dažas no tām iespējams modificēt un pielāgot arī citiem darbiem, bet tad tas ir jāzina jau pasūtīšanas brīdī.

— Pēteris Lācis, “Kärcher” apmācību pasniedzējs