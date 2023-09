Kāpēc vērts ieguldīt profesionālajā augstspiediena tīrītāju superklases iekārtā?

“Ļoti bieži gadās, ka salīdzinoši lielu, profesionālu uzdevumu risināšanai tiek iegādātas mūsu sadzīves iekārtas, bet tas nav pareizi. Sadzīves iekārtas, lai arī cik jaudīgas tās būtu, savā būtībā nav paredzētas tik apjomīgiem darbiem. Nenoliegšu, mūsu sadzīves iekārtas iztur diezgan lielu slodzi un spēj paveikt diezgan lielu darba apjomu, bet vairumā gadījumu klientam tomēr būtu jāiegādājas profesionālā iekārta. Piemēram, ja instrukcijā ir norādīts, ka sadzīves iekārta paredzēta izmantošanai mājsaimniecības vajadzībām, tad piemājas dārzā novietots kombains noteikti netiks uzlūkots kā daļa no mājsaimniecības,” stāsta Pēteris Lācis, “Kärcher” apmācību pasniedzējs.



Būtiskākais, kas profesionālās iekārtas atšķir no mājsaimniecības iekārtām, ir to ražošanā izmantotie materiāli. Profesionālās iekārtas ir daudz robustākas un izturīgākas, tās ir paredzētas lielākām slodzēm un ir ar lielāku resursu. Šo ierīču uzdevums ir risināt profesionālas un komerciāla rakstura vajadzības. Jo lielāks lietotāju loks vienai iekārtai, jo izturīgākai tai ir jābūt.