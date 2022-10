Iepazīsties: 'Narvesen Kafijas kluba' barista Gatis Silenieks

Ar ko īsti kapučīno atšķiras no mokačīno? Cik daudz kofeīna ir par daudz? Vai kafijai var pievienot jebkuru garšvielu? Un vai zīmējums uz kafijas tases ietekmē dzēriena garšu? Lai cik savāds būtu jautājums, “Narvesen Kafijas kluba” baristam Gatim Sileniekam vienmēr ir laba atbilde. “Narvesen Kafijas klubs” ir viens no “Narvesen” šarmantākajiem jaunievedumiem tā 25 gadu vēsturē – virtuāla vieta, kur satiekas kafijas mīļotāji, lai atklātu kafijas pupiņas ceļu līdz karsti kūpoša dzēriena tasei, iepazītu kafijas kultūru un tradīcijas, uzzināto svarīgāko par kafijas kvalitāti un iegūtu noderīgus, praktiskus padomus izcilas kafijas pagatavošanai. Gatis ir kopā ar šo klubu jau no pirmās dienas.

Placement code for key sticky-giga-full not found. Placement code for key sticky-giga-collapsed not found.

Placement code for key m_giga1 not found.

Par kafijas mīļotāju nepiedzimst

Kafija un viss, kas saistīts ar kafijas baudīšanas kultūru, ir gan Gata darbs, gan sirsnīga aizraušanās, bet tā nav bijis vienmēr. Vēl pirms gadiem desmit Gatis varēja uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt, cik tases kafijas izdzer gada laikā. Bet tad viņa dienaskārtībā ienāca eksporta menedžera darbs, un pienākumos ietilpa regulāri ārzemju komandējumi. "Ļoti bieži, atrodoties ārpus Latvijas, man nebija iespējas strādāt birojā, tāpēc par manu biroju kļuva dažādas kafejnīcas. Un kādā brīdī mani sāka nodarbināt jautājums, kāpēc vienā kafejnīcā man kafija ļoti garšo, bet citā – it nemaz. Un kāpēc dzērienu kartē ir tik garš kafiju saraksts, un vai kapučīno ar kaut ko atšķiras no cafe latte. Sāku to pētīt un stipri aizrāvos," stāsta Gatis. "Atgriezies mājās, pieteicos baristu kursos un sapratu – kafija mani interesē vēl vairāk. Tad kā hobijbiznesu uzbūvēju kafijas velosipēdu – iekārtoju uz divriteņa profesionālu kafijas automātu un labas kafijas dzirnavas – un vairāk nekā divus gadus devos uz dažādiem pasākumiem, kur interesentiem servēju kvalitatīvu kafiju par saprātīgu cenu. Līdz kādu dienu sadarbības partneris piedāvāja – nu ko tu tur niekojies, redzu, ka tev kafija garšo, acis deg – mums ir vakance pārdošanā, nāc pie mums.

Savu profesionālo izaugsmi, pievienojoties uzņēmumam un komandai ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi kafijas industrijā un dedzīgu vēlmi ieguldīt darbinieku apmācībā, Gatis salīdzina nevis ar augšupejošu līkni, bet drīzāk ar vertikālu stabu pa taisno mākoņos: "Strauji iemācījos ļoti daudz ne tikai par dažādiem kafijas dzērieniem, bet arī par pagatavošanas iekārtām, par to, cik liela nozīme kvalitatīvas kafijas pagatavošanā ir labai tehnikai un cilvēkam, kurš stāv pie kafijas automāta, kā cita no citas atšķiras kafijas pupiņas un grauzdēšanas veidi."

Šodien Gatis pats ir apmācījis jau vairākus simtus jauno baristu, tomēr viens no viņa galvenajiem pienākumiem ir sagatavot risinājumus kafijas baudīšanai restorānos, viesnīcās, birojos un arī tirdzniecības vietās, kur iespējams iegādāties kafiju pa ceļam. Tas nozīmē nodrošināt pagatavošanas iekārtas un to servisu, apmācības personālam, kā arī kvalitātes kontroles vizītes, lai kafija garšotu izcili. Nu jau trīs gadus Gatis ir arī "Narvesen Kafijas kluba" barista un regulāri dalās vērtīgos padomos, kā orientēties neaptverami plašajā kafijas pasaulē.

Vai kafijas pārdošanas speciālisti dzer ļoti daudz kafijas?

Šis priekšstats ir tikai daļēji aplams – pareizāk būtu teikt, ka kafijas pārdošanas speciālisti nogaršo ļoti daudz kafijas.

"Mēs ļoti daudz degustējam, jo pasūtām paraugus no visas pasaules. Neatņemama dienas daļa ir rīta kafija, kuru ar kolēģiem uz maiņām gatavojam un cienājam viens otru. Arī kvalitātes vizītēs pārbaudām, kā iekārta ir sagatavota jaunajai vietai. Tur ir skaidri definētas receptes, kā kam ir jāstrādā, tāpēc nogaršoju dzērienus, līdz visas garšas nianses ir savās vietās. Ja sortimentā ir piecpadsmit dzērienu, tātad jānogaršo visi piecpadsmit. Ja dienā ir jāpārbauda četras tādas iekārtas..." smej Gatis. Viņš tomēr piebilst – kā jau jebkura produkta degustētāji, arī baristas nenorij visus kafijas malkus, ko izgaršo.

No kafijas dzērieniem ar pienu ikdienā Gatis ir atteicies; rīts sākas ar filtra kafiju, ko viņš rīta cēlienā labprāt izbauda vairāk par vienu tasi. Pēc pusdienām vai brangākām brīvdienu ballītēm ar izēšanos vienmēr jāiemalko espreso – īstenā itāļu stilā, jo itāļi zina, ka espreso palīdz organismam raitāk tikt galā ar apēsto maltīti. Tomēr parasti pēc plkst. 15.00 Gatis no kafijas dzeršanas cenšas atturēties, citādi naktī nenāk miegs, smadzenes "vārās" un domas trauksmaini lido. Tieši melna kafija būtu tas dzēriens, ko Gatis izvēlas arī "Narvesen" tirdzniecības vietās, jo, vai tā būtu paša gatavota, vai pirkta kafija, viņa dzērieni ir melna kafija un espreso.

Protams, darbs kafijas industrijā nesastāv tikai no kafijas degustēšanas. Gata darba pienākumos ietilpst arī komandas sapulces, vizītes pie klientiem, tikšanās ar jauniem klientiem, praktisku lietu, piemēram, iekārtu tehnisko izaicinājumu risināšana un noteikti arī pašmācība. "Mūsu industrija strauji mainās, un mums ir jāpārzina visas aktualitātes. Varbūt es niansēs nevarētu pastāstīt, kāda kafija šobrīd ir modē Japānas radošo industriju pārstāvjiem, bet to, kas notiek kafijas tirgū, kāpēc astronomiski pieaugušas kafijas cenas, kādas ir jaunākās aprīkojuma inovācijas, kā procesi tiek automatizēti, atvieglojot dzīvi baristām un pārdevējiem, un kādā virzienā mūs ved nākotne – to gan," stāsta Gatis.

Gati ļoti iedvesmo apkārtējie cilvēki – gan komanda, gan klienti, turklāt prieku sniedz kā elpu aizraujoši īpaši projekti, tā ikdienas komunikācija. Abi ar tuvāko kolēģi mēdz jokot, ka viņu problēmu risināšanas prasmes ir visaugstākajā līmenī. Tas ir neizbēgami darbā, kurā ik dienu jāsaskaras ar garu virkni mainīgu apstākļu un visplašāko cilvēcisko reakciju spektru.

Kā neapmaldīties plašajā kafijas piedāvājumā?

Kāda tad ir īsā formula, kas ļauj bez kļūdīšanās izvēlēties izcilu kafiju? "Viens no iemesliem, kāpēc pievienojos "Narvesen Kafijas klubam", bija vēlme vienkāršos vārdos un loģiski izskaidrot cilvēkiem, kā ikdienā atrast piemērotāko pagatavošanas metodi un izvēlēties garšīgāko kafiju. Bet, protams, tik vienkārši tas nav, jo kafijas tases saturu ietekmē ļoti daudz dažādu faktoru – kā kafija audzēta, kā tā grauzdēta, kā samalta, uzglabāta un pagatavota. Pasaulē ir ap 70 valstu, kur tiek audzēta kafija, tūkstošiem grauzdētavu, teju bezgalīgs pagatavošanas veidu klāsts un cik cilvēku, tik gaumes nianšu, tāpēc vienas veiksmīgas receptes nav. Mans zelta padoms: pirmkārt, vienmēr izvēlēties pēc iespējas nesen grauzdētu kafiju un, otrkārt, atrast un gramos, grādos un sekundēs piefiksēt savu iecienītāko kafijas pagatavošanas metodi, lai to no reizes uz reizi varētu precīzi atkārtot," iesaka Gatis.

Ko "Narvesen Kafijas kluba" barista novēlētu "Narvesen" 25 gadu dzimšanas dienā? "Noteikti tikpat strauju izaugsmi kafijas jautājumos arī nākamos 25 gadus. "Narvesen" ir bijis viens no kafijas pa ceļam jeb take away koncepta pamatlicējiem Latvijā. Šodien pat vismazāko "Narvesen" tirdzniecības vietu piedāvājumā ir pašu grauzdēta kafija un moderna pagatavošanas tehnoloģija, un galvenais ir šo kursu turēt un sekot līdzi pasaules tendencēm.