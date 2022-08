'Narvesen' pārmaiņu ceļš: no kioska par veikalu tīklu

1997. gada decembrī universālveikala "Centrs" (tagadējās "Galerijas Centrs") telpās durvis vēra pirmais "Narvesen", kļūstot par teju simtgadīga norvēģu zīmola vēstnieku Rīgā. 25 gadu laikā piedzīvotas milzīgas pārmaiņas, un šobrīd tas ir viens no iecienītākajiem mazumtirdzniecības zīmoliem Latvijā, kas pircējiem saistās ne tikai ar iespēju ātri un ērti iegādāties sabiedriskā transporta biļetes un preses izdevumus, bet arī remdēt izsalkumu ar daudzveidīgām uzkodām un gardu kafiju.

Placement code for key sticky-giga-full not found. Placement code for key sticky-giga-collapsed not found.

Placement code for key m_giga1 not found.

No parasta kioska līdz uzņēmuma vizītkartei lidostā

Pirms 25 gadiem "Narvesen" bija galvenokārt preses un sabiedriskā transporta biļešu iegādes punkts. Šodien tas ir vadošais mazumtirdzniecības franšīzes tīkls Latvijā ar vairāk nekā 230 tirdzniecības vietām, kas nodrošina darba vietas vairāk nekā 800 cilvēkiem. Un, lai gan daudzviet tirdzniecības vietas joprojām ērti iekārtojušās mazos kioskos, kur klients var tikai pieiet pie lodziņa, nevis ieiet telpā, sortiments ir mainījies līdz nepazīšanai: pat vismazākajā kioskā līdz ar sabiedriskā transporta biļetēm nu var iegādāties plašu preses izdevumu klāstu, uzkodas un kafiju pa ceļam, kā arī apmaksāt vairāk nekā 500 pakalpojumu sniedzēju rēķinus.

"Mazā formāta veikali ir aktuāli daudzviet, un šī tendence Latvijā sasniedza virsotni pirms pāris gadiem, pirms tās izaugsmi piebremzēja Covid-19 pandēmija. To, cik ļoti daudz kas ir mainījies 25 gados, visspilgtāk atspoguļo mūsu klientu paradumi: dzīves temps kļūst aizvien straujāks, cilvēki grib pēc iespējas saīsināt pirkumiem veltīto laiku, tāpēc daudz biežāk izvēlas apvienot dažādas vajadzības – nopirkt avīzi un uzreiz arī kafiju, pie viena arī lietošanai gatavu, tomēr kvalitatīvu un garšīgu ēdienu pa ceļam un varbūt arī apmaksāt kādu rēķinu. Tāpēc "Narvesen" šodien ir ne tikai prese, e-talons un loterijas, bet daudz, daudz kas vairāk," saka zīmolu "Narvesen" un "Caffeine" apvienojošās SIA "Reitan Convenience Latvia" valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena. Vairākas "Narvesen" tirdzniecības vietas ir uzņēmuma vizītkarte Rīgas lidostā, autoostā un, protams, Vecrīgā, kur tās pavada un sagaida ceļotājus, piedāvājot iegādāties visu nepieciešamāko spēku atjaunošanai.

Koncepta veikali degvielas uzpildes stacijās

"Protams, tāpat kā citus Latvijas uzņēmumus, arī "Narvesen" skārusi Covid-19 pandēmija un tās izraisītās sekas, neziņa par to, vai un cik lieli ierobežojumi gaidāmi turpmāk, Krievijas īstenotā kara Ukrainā atbalsis. Šobrīd ir grūti prognozēt, kā situācija varētu attīstīties. Tomēr nākotnē raugāmies ar optimismu, sagaidot klientu plūsmas atgriešanos iepriekšējos apmēros un pat palielināšanos, tāpēc pastāvīgi paplašinām piedāvājumu mūsu klientiem un turpinām darbu pie tirdzniecības vietu labiekārtošanas un jauna koncepta ieviešanas," stāsta Dovidena.

Foto: Publicitātes foto

Viens no būtiskākajiem jaunievedumiem ir 2021. gadā visā Latvijā rekonstruētas jauna koncepta tirdzniecības vietas degvielas uzpildes stacijās. Tie, kas ceļā, šeit var baudīt burgerus, siltas maltītes, zupas un uzkodas, tajā skaitā vegānisku un veģetāru ēdienu. Šīs tirdzniecības vietas no agrākajām atšķiras vizuāli, un, sekojot līdzi tendencēm un klientu paradumiem, tagad veikalos ir ērtāka navigācija – izceltas dažādas produktu kategorijas, lai pircēji gūtu vēl ērtākas un ātrākas iepirkšanās pieredzi. Šajos veikalos uzstādītas jaunas iekārtas, kas ļauj ēdienu gatavot uz vietas, un ilgtspējas nolūkos uzlabota apgaismojuma sistēma, ieviešot LED spuldzes un dabai draudzīgākas iekārtas, uzstādītas arī ērtas riteņu novietnes velobraucējiem.

Foto: Publicitātes foto

"Vēlreiz atgriežoties pie klientu paradumiem, mēs diendienā redzam gan to, cik ļoti ir mainījusies klienta loma mazumtirdzniecības ekosistēmā, kas šodien tiek būvēta ap klienta vēlmēm, gan to, kādas idejas ir nostiprinājušās uz palikšanu, liekot mazumtirgotājiem pielāgoties jaunajai realitātei. Ilgtspējība ir viena no vērtīgākajām, ko ikdienā cenšamies īstenot katrā savā darbībā," skaidro Dovidena.

Kvalitātes zīmogs – "Fresh&Tasty"

Ja vēl pirms gadiem desmit ilggadējie franšīzes ņēmēji sūrojās, ka no rīta veikalā ieliktās piecas sviestmaizes vakarā jānoraksta, tagad dienā mierīgi bez raizēm var pārdot vairākus desmitus vairāk sviestmaižu. Turklāt sviestmaizes ir tikai maza daļa no "Narvesen" bagātīgā uzkodu sortimenta, kurā ir gan svaigi augļi un enerģijas batoniņi, gan zaļie salāti, dažādi "superfood" produkti un siltās maltītes – burgeri, fokačas, vistu spārniņi. Protams, arī hotdogi, kas Latvijā ienāca līdz ar pirmā "Narvesen" veikala atvēršanu un laika gaitā kļuva par vienu no visu laiku iecienītākajiem "Narvesen" produktiem. No pirmajiem celmlaužiem mūsdienu hotdogi atšķiras ar graudu maizīti, grauzdētiem sīpoliem un vegānisku desiņu, kaut arī, protams, ir iespēja izvēlēties žanra klasiku – baltmaizi, sulīgu gaļas desiņu, kečupu, sinepes vai majonēzi un gurķu salātus.

"Lai cik agri mēs celtos, daudz strādātu un vēlu dotos pie miera, lai cik aizņemti un darbīgi būtu, 21. gadsimta cilvēka ikdienu caurvij vēlme dzīvot veselīgi. Tas nozīmē, ka vēlamies vairāk kustēties, mazāk satraukties un veselīgāk ēst, turklāt pieaug cilvēku zināšanas par kvalitatīvu uzturu. Ja ēdiens ir ātri un viegli pieejams un lietošanai gatavs, tas nebūt nenozīmē, ka tam jābūt neveselīgam. Ik gadu tirgū ieviešam vidēji 15 produktu ar mūsu kvalitātes zīmi "Fresh&Tasty" un pastāvīgi strādājam pie mūsu uzkodu sortimenta paplašināšanas. Līdzās "Narvesen" ēdienkartes veterāniem – hotdogiem – un tādām "smagsvara" kategorijām kā burgeri piedāvājam arī dažādus salātus, augļus, desertus, bērniem piemērotas un vegāniem draudzīgas uzkodas, lai paēduši būtu visi," atklāj Dovidena. Kopumā vidēja izmēra "Narvesen" tirdzniecības vietā šodien iespējams iegādāties ap 2000 dažādu preču, kas liek nobālēt katram parastam avīžu kioskam.