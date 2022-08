Vai mūsdienās iespējams strādāt vienā uzņēmumā vairāk nekā 10 gadu?

Mūsdienu dinamiskajā pasaulē ilggadēji darbinieki, kuri vienā darbavietā strādā vairāk nekā 10 gadu, ir īpaša vērtība. "Narvesen" 25 gadu pastāvēšanas laikā uzņēmumā strādājuši darbinieki un franšīzes ņēmēji vecuma amplitūdā no 18 līdz 70 gadiem; kādam darba stāžs ir bijis pavisam īss, citam – pat 50 gadu, jo viņa pirmā un vienīgā darbavieta bijusi "Preses Apvienība", kas laika gaitā sapludināta ar "Narvesen". Kas pamudina palikt uzticīgam vienam uzņēmumam? Savā pieredzē dalās ilggadējie "Narvesen" kolēģi.

Izaicinājumi, kas neļauj ieslīgt rutīnā

Mazumtirdzniecības departaments ir kā tilts starp franšīzes ņēmējiem un "Narvesen": franšīzes ņēmējiem mazumtirdzniecības komanda ir pirmā kontaktpersona ar "Narvesen", un "Narvesen" – pirmā kontaktpersona ar franšīzes ņēmējiem. Svarīgi ir spēt uzklausīt, sadzirdēt un izprast visu vajadzības un vēlmes, lai abas puses sasniegtu savus mērķus, saka mazumtirdzniecība direktore Ilona Gaiduka, kura uzņēmumā strādā kopš 2010. gada.

Ilona nāk no IT jomas, viņas nonākšana "Narvesen" bija nejaušība. Viņa sāka kā franšīzes ņēmēja un veikala vadītāja "Saktā". "Mani pārsteidza tas, ka Latvijā ir tik daudz "Narvesen" tirdzniecības vietu ar tik plašu sortimentu! Līdz tam mēdzu iegriezties vienīgajā "Narvesen" netālu no manas iepriekšējās darbavietas, un tiešām domāju, ka tur pārdod tikai avīzes un žurnālus, jo es pati tur pirku tikai žurnālus," smej Ilona. "Bet pārtika, transporta biļetes, hotdogi... Stāvot pie kases, nebiju pamanījusi, ka piedāvājumā ir siltās uzkodas!"

Taču jau pēc pirmā nostrādātā pusgada iestājusies rutīna un Ilona sapratusi, ka ar vienu veikalu ir par maz, izaugsme vairs nenotiek tik strauji un viņai ir vajadzīgi jauni izaicinājumi. Parādījās iespēja kļūt par reģiona vadītāju un izaicinājumu pieņēma, bet vēl pēc gada viņai uzticēja aizstāt mazumtirdzniecības direktori, kas aizgāja dekrētā. "Tas bija ļoti grūts gads un, kad atgriezos savā reģiona vadītājas postenī, nosolījos – nekad vairs! Bet tad mazumtirdzniecības direktore aizgāja dekrētā otro reizi. Ar kolēģu iedrošinājumu tomēr nolēmu uzņemties šos pienākumus vēlreiz. Tikko bija sācies Covid-19, vienā mirklī bija mainījies viss, nācās strādāt jaunos, nebijušos, nevienam nezināmos apstākļos, bija daudz jaunu izaicinājumu, darbs šajos apstākļos mainījās par 360 grādiem. Acīmredzot tieši tas man bija vajadzīgs. Tā nu ir sanācis, ka esmu palikusi šajā amatā pastāvīgi," par karjeras līkločiem stāsta Ilona.

Taču nav jau tikai izaicinājumi vien – Ilonai ļoti patīk pārdošana un darbs ar cilvēkiem dinamiskā, ātrā vidē. Viņas mīļākais darbadienas rituāls jau daudzus gadus ir katru rītu sākt ar datiem, kā tirdzniecības vietām veicies iepriekšējā dienā. Tas dod pozitīvu lādiņu un ļauj ātri reaģēt, ja kaut kas neiet, kā gribētos.

"Man patīk mūsu vērtības: strādāt ar prieku un peļņu un uztvert klientu kā mūsu galveno vērtību. Pēc tāda principa arī dzīvoju. Un vispār ir labāk darīt pareizās lietas, nekā darīt lietas pareizi. Jo, darot lietas pareizi, bieži kaut ko noguļam un aizejam nepareizajā virzienā," saka Ilona. "Šis ir lielisks uzņēmums, kur iegūt ļoti daudz jaunu zināšanu. Ja cilvēks to patiešām vēlas, šeit ir visas iespējas sasniegt savus mērķus, attīstīties un augt stabilā un drošā vidē."

Būt pašai sev priekšniecei

Franšīzes ņēmēja Oksana Aņisko jau gandrīz astoņus gadus vada "Narvesen" veikalu vienā no lielajiem tirdzniecības centriem Rīgā. Viņai tā bijusi apzināta izvēle. Oksana tikko bija aizgājusi no iepriekšējās darbavietas, un gribējās kaut ko savu, būt pašai sev priekšniecei.

"Lielākā daļa "Narvesen" franšīzes ņēmēju ir izauguši uzņēmumā, sākumā strādājuši par pārdevējiem, bet tad ar laiku kļuvuši par kiosku un veikalu vadītājiem. Es biju cilvēks pilnīgi no malas, no citas jomas – apģērbu tirdzniecības. Taču jau no pašām pirmajām dienām pati bieži veicu pārdevējas pienākumus, daudz mācījos, tāpēc veikala darba ritmu pazīstu no "a" līdz "z"," stāsta Oksana Aņisko. "Man patīk, ka varu pati plānot savu laiku, veidot savu komandu, izvēlēties un apmācīt darbiniekus. Darba dienas ir ļoti interesantas, it kā dari vienu un to pašu, tomēr katra diena ir citāda, jo mūsu klienti ir dažādi – rutīnā neieslīgsi." Viņa uzsver – franšīzes ņēmējam ir ļoti ērti uzsākt biznesu, jo "Narvesen" iedod gatavu biznesa modeli ar nepārtrauktu atbalstu no uzņēmuma puses un nav vajadzīgs liels starta kapitāls, lai sāktu darbu.

Viena no uzņēmuma vērtībām, kas ikdienā Oksanu iedvesmo visvairāk, skan šādi: "Mēs runājam viens ar otru, nevis viens par otru." Kaut gan gadās jau visādi, smej Oksana. "Man ir deviņi pārdevēji, un es viņiem arī to atgādinu – visas nesaprašanās vajag savstarpēji risināt. Paretam jau gadās arī viņus sarāt, pateikt kaut ko stingrāku, taču, ja tas ir taisnīgi, nekas nekavē mūs pēc tam arī kopā pasmieties un pajokoties," viņa stāsta.

Salīdzinot "Narvesen" klientus ar tiem, par kuriem Oksana savulaik rūpējās apģērbu veikalā, protams, publika ir ļoti atšķirīga. Oksanas tirdzniecības vieta atrodas centrālajā dzelzceļa stacijā, kur apgrozās visas iespējamās sabiedrības grupas, un ir jāmāk komunicēt ar visiem. Tāpēc franšīzes ņēmējam ir jābūt stingram, prasīgam, pārliecinātam par sevi, apveltītam ar labu humora izjūtu, jāmāk aizstāvēt savu viedokli. Un, pats galvenais, jābūt komandas spēlētājam – pārdevējiem ir ļoti svarīgi zināt, ka veikala vadītājs var darīt šo darbu kopā ar viņiem.

Brīvajā laikā Oksana nodarbojas ar Taizemes boksu. No klasiskā boksa tas atšķiras ar to, ka boksa maisu drīkst apstrādāt arī ar kājām. Viņasprāt, tas ir labs veids, kā izlādēt pa dienu sakrājušos stresu un negācijas, lai nenestu tās mājās un neizgāztu uz citiem cilvēkiem. Taču pats galvenais – darīt, nevis domāt: "Jūsu ieguvums būs neatkarība, sava laika plānošana, pozitīvi lādētas, interesantas darba dienas. Nav jau tā, ka franšīzes ņēmējs strādā tikai savā veikalā, "Narvesen" piedāvā dažādus pasākumus, sporta spēles, apmācības un seminārus, kas daudz dod pašizaugsmei, ļauj mācīties un iedvesmoties."

Ideāla treniņu platforma

Franšīzes ņēmējs Jūrmalā Toms Mudulis "Narvesen" izvēlējies apzināti. Tūlīt būs jau četri gadi, kopš Toma veikals ir viņa paspārnē. Tā kā veikals atrodas Jūrmalā, tam ir izteikti sezonāls raksturs, tāpēc Toma komanda ir ļoti spēcīgi motivēta audzēt pastāvīgo klientu bāzi.

"Man ikdienā nenormāli patīk tā sajūta, ka ir pilns veikals ar cilvēkiem. Tas ir tāds kaifs! Kad piebrauc skolēnu vai tūristu autobuss, un ir pilns veikals – tā ir tā sajūta, ko es gaidu un izbaudu. Un vēl man patīk tā sajūta, ka cilvēks ienāk saskābis, bet iziet no veikala laimīgāks, priecīgāks un apmierinātāks, nekā ienāca. Vai arī jebkurš moments, kad cilvēkam palīdzam, pat nesaistīts ar pārdošanu. Ienāk cilvēks ar nestandarta lūgumu, un mēs viņam palīdzam," stāsta Toms.

"Narvesen" ir daudz darba, tāpēc Toms priecājas, ja darbā piesakās kāds, kurš jau iepriekš ir strādājis "Narvesen" un zina, kas ir slodze. "Cilvēkiem šķiet, ka par pārdevēju var strādāt jebkurš, bet tā nav. Ir jābūt iekšām un motivācijai. Ja uzņēmumā nav izaugsmes iespēju, nav arī motivācijas. Bet strādāt par pārdevēju ir smagi un grūti," atzīst Toms. Ja kāds domā par sava biznesa uzsākšanu un baidās, vai nezina, kā to darīt, pēc Toma domām, franšīzes iegāde ir vislabākais risinājums. Franšīze neprasa īpaši lielus ieguldījumus, un tā ir ideāla platforma, kur trenēties un sevi pārbaudīt.

"Te nav nekā tāda, kur varētu kļūdīties. Te visu vienmēr var izlabot. Ideāla treniņu platforma! Nostrādā piecus gadus "Narvesen", un tev ir starta kapitāls. Tu esi apguvis vadīt prasmes, prasmi saprasties ar cilvēkiem. Tu esi ieguvis iespēju redzēt, kā kustas prece, visu. Protams, tas nav viegli, bet tu gūsti pieredzi un saproti, vai tas ir tev, vai nē. Ir jāielec tajā vāveres ritenī un jāskrien, cik vien ātri var," saka Toms.