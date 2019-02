Septītajā desmitgadē (1979 - 1988) arī Latvijas pārtikas apgādi skāra Padomju Savienībā padziļinājusies ekonomiskā krīze. Pieejamais pārtikas produktu klāsts bija skops, mudinot pavārus un entuziastus pievērsties interesantākai ēdiena dekorēšanai un radošākām receptēm. Pat visvienkāršākais ēdiens varēja rotāt svētku galdu, un viens no tādiem ēdieniem bija rasols. Tas lieliski atainoja tā laika iezīmi demonstrēt deficīta produktus, kā arī bija diezgan viegli pagatavojams. Jebkurā gadījumā rasols ir viens no tiem ēdieniem, kas joprojām no Latvijas virtuves nav izzudis, un bieži svinības tiek uzskatītas par patiešām īstām, ja viesi tiek cienāti ar rasolu!

Recepte 'Rasols'

200 g vārītu kartupeļu, 150 g vārītu biešu, 100 g marinētu gurķu, 50 g ābolu, 200 g liellopu vai liesas cūkas gaļas, 1 siļķe, 3 cieti vārītas olas, 2 glāzes krējuma, mārrutki, sāls, cukurs, etiķis, zaļumi. Vārītu gaļu, kartupeļus, bietes, nomizotus gurķus, ābolus, olas un siļķi sagriež kubiņos. Krējumam pievieno sāli, cukuru, mārrutkus un etiķi. Mērcē sagrieztos produktus liek šādā secībā: āboli, gurķi, gaļa, siļķe, bietes, kartupeļi, olas. Rasolu ar divām dakšiņām izcilā un kārto traukā. Rotā ar gurķiem, olu un zaļumiem. Ja vēlas, rasolam var pielikt sasmalcinātu sīpolu (50 g).

(Autors: Antoņina Masiļūne, "Ikdienai un svētku galdam", 1982)