1918. gads: Apvienošanās diena

Līdz ordeņa valsts sabrukšanai (1561. g.) visas trīs Baltijas provinces oficiāli sauktas par Livoniju, Kurzemes un Igaunijas nosaukumi iesakņojušies vispārējā lietošanā tikai pēc tam, un Vidzeme (no Kurzemes ņemot) kādu laiku dēvēta par Pārdaugavas Livoniju, vēlāk tikai par Vidzemi.

Kas attiecas uz Livoniju, tad kāda veca hronika (Mārtina Kromera) izsaka domas, ka nosaukums cēlies no romiešu firsta Libo, kurš ar romiešu kara pulku, vai nu glābdamies no negaisa, vai arī bēgdams no Romas ķeizara varmācības, piestājis Baltijas piekrastē un devis šai zemei vārdu, bet visvairāk izplatītās domas gan ir tās, ka nosaukums cēlies no zemes seniem iedzīvotājiem līviem jeb lībiešiem (Līvu zeme, Livland). Senie latvieši šo zemi, t.i. tās daļu starp Igauniju un Kurzemi nosaukuši par Vidus zemi, Vidzemi.