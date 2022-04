Latvijā saules enerģijas ražošana varētu palielināties tūkstoškārtīgi

Klimata pārmaiņas un ģeopolitiskie izaicinājumi itin visas valstis urda meklēt un pēc iespējas ātrāk ieviest zaļākus enerģijas ieguves risinājumus. Līdz ar tiem valstīm paveras iespējas arī vēl vairāk nostiprināt katrai savu enerģētisko neatkarību. To, kur šajā straujo enerģētikas nozares pārmaiņu laikā atrodas Latvija, intervijā skaidro “Sadales tīkla” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Ņemot vērā šī brīža politisko situāciju, kad enerģētiskā neatkarība ir īpaši nepieciešama, cik gatava Latvija tai ir, un kas ir tie mājasdarbi, kas mums vēl ir jāpaveic?

Šeit ir divi stāsti. Viens skar atjaunīgo resursu apjomu mūsu kopējā energoresursu portfelī, otrs - visu izmantojamo resursu izcelsmes avotus jeb energoneatkarību no Krievijas. Attiecībā uz enerģētisko neatkarību – jau šodien mums ir nepieciešamie instrumenti, lai kļūtu energoneatkarīgiem. Aprīļa sākumā ēteru pārņēma ziņas, ka "Conexus Baltic Grid" pārtraucis iepumpēt gāzi no Krievijas un turpmāk izmantos Inčukalna dabasgāzes krātuves un Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināli. Vēl viens sašķidrinātās gāzes terminālis tiek plānots Paldiskos, Igaunijā, un nupat pieņemts konceptuāls lēmums termināli būvēt arī pie mums, Latvijā – iespējams, Skultē. Tātad teorētiski mēs jau esam neatkarīgi vai vismaz uzņēmuši mērķtiecīgu kursu uz to. Līdzīgi ir ar elektroenerģijas saražošanu. Latvijas jaudas mums teorētiski ļauj saražot nepieciešamo apjomu, tas lielā mērā atkarīgs arī, teiksim, no laikapstākļiem. Jau iepriekš ir bijuši gadi, kad esam sevi pilnībā nodrošinājuši ar pašu saražoto elektroenerģiju.

Otrs jautājums ir, vai visa šī elektroenerģija ir zaļa, cik tā ir zaļa un kādu cenu mēs par to maksājam. Kas attiecas uz "Sadales tīklu", ja mēs skatāmies uz jauno tendenci – zaļo enerģiju –, tā pamatā netiek iegūta no milzīgiem enerģijas avotiem, bet vairāk mazākiem un izkliedētiem. Tieši šeit "Sadales tīklam" ir liela loma, jo pārsvarā visi saules parki un saules mikroģeneratori, kā arī mazāki vēja ģeneratoru parki slēdzas pie "Sadales tīkla" infrastruktūras. Tālāk mums šo ražotāju tīklā nodotā enerģija ir jāsadala, virzot pie patērētājiem.

Attiecīgi, šobrīd kopējā energobilancē jau ap 15% elektroenerģijas pieņemam ne no elektroenerģijas pārvades sistēmas (AS "Augstsprieguma tīkls"). Tiesa, pirms vairākiem gadiem šis skaitlis bija pat lielāks, jo darbojās tā dēvētās OIK stacijas, kas tagad pamazām slēdzas nost. Vienlaikus būtiski atzīmēt, ka gadījumā, ja visi interesenti, kas "Sadales tīklā" jau izņēmuši pieslēguma noteikumus saules parku izbūvei, īstenos šos plānus, tad esošā bilance kardināli mainīsies.

Vai bijušās OIK stacijas pavisam beidz darbu?

Viena daļa, kas elektroenerģijas ražošanai izmantoja dabasgāzi vai biogāzi, beigušas darbu. Citas, beidzoties atbalstam, vienkārši pārslēdzas uz kādas blakus esošās ražotnes elektroapgādi, kam pa tiešo nodod saražoto elektroenerģiju.

Pašlaik ledus noteikti ir sakustējies saules enerģijas izmantošanas ziņā – interese gan par mikroģenerāciju, gan saules parku izbūvi ir milzīga. Līdz ar to izkliedētās ģenerācijas apjomi sadales elektrotīklā ar katru dienu palielinās, un straujš pieaugums sagaidāms arī nākotnē. Te gan jāsaprot, ka uz šo pieaugumu raugāmies principā no nulles punkta, jo, salīdzinot ar citām Baltijas un arī Eiropas valstīm, saules enerģijas ražošanas ziņā aizvien esam iedzinējos.

Vai arī patēriņš aug līdzīgi tam?

Jāatzīst, ka pagājušais gads bija viens no retajiem, kad Latvijā pieauga elektroenerģijas patēriņš. To varbūt vairāk ietekmēja ekonomikas atveseļošanās pēc pandēmijas laika ierobežojumiem un pakāpeniskā iznākšana no krīzes. Tiesa, patlaban elektroenerģijas patēriņam ir diezgan liela korelācija ar gaisa temperatūru – piemēram, jo aukstāks laiks aiz loga, jo vairāk enerģijas tiek patērēts sildoties. Arī šogad pirmajos divos mēnešos ir neliels patēriņa pieaugums, bet trešajā ir diezgan ievērojams kritums, kas ir skaidrojams tieši ar to, ka marts bija siltāks.

Tomēr, protams, visas nākotnes prognozes paredz, ka elektroenerģijas patēriņš augs. Versijas ir dažādas – kāds uzskata, ka tuvākajā desmitgadē pat dubultosies, cits saka, ka pieaugs par 50%. To būtiski varētu audzēt gan elektromobiļu skaita kāpums un līdz ar to – arvien visaptverošāks uzlādes tīkls, gan arī elektrībā bāzētas apkures sistēmas. Skaidrs ir tas, ka liela daļa fosilās enerģijas patērētāju pārslēgsies uz zaļo enerģiju, un zaļā enerģija faktiski ir tieši elektroenerģija.

Jūs iepriekš esat teicis, ka energoapgādes attīstību jau šogad virzīs aktīvie klienti. Kas viņi ir?

Aktīvais klients ir tāds klients, kas ne tikai patērē elektroenerģiju, bet arī ražo un dalās – ražo sev, kā arī nodod kopējā tīklā. Visvienkāršākais un saprotamākais piemērs: brīdī, kad uzliekat saules paneli uz sava jumta, jūs kļūstat par aktīvo klientu, gan ražojot saules enerģiju sev, gan nododot tīklā, un pēc tam no tīkla atkal saņemot to atpakaļ. Aktīvais klients arī seko līdzi saviem elektroenerģijas lietošanas paradumiem, tiecas veidot tos efektīvākus. 2022. gada beigās Latvijā noslēgsim viedo skaitītāju uzstādīšanas programmu un tad katram "Sadales tīkla" klientam būs pieejami detalizēti patērētās elektrības dati, kas ļauj sekot līdzi, analizēt, kļūt energopratīgākam. Pašlaik šādi dati ir pieejami jau vairāk nekā 90% mūsu klientu.