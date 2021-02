Nākotnes idejas vārdā: klimata pārmaiņu ietekme uz enerģētikas nozari

Lai situācija nekļūtu nekontrolējama, vajadzīga kompleksa pieeja – gan indivīda, gan politikas plānošanas līmenī. Indivīda līmenī ikvienam būtu jāuzņemas atbildība par savām izvēlēm un paradumiem, lai tie būtu videi draudzīgāki, – sākot no elementāras atkritumu šķirošanas un atteikšanās no taras izmantošanas un beidzot ar transporta izvēli. Savukārt politikas līmenī nepieciešams ietvars, kas nosaka klimata pārmaiņu mazināšanas vai pielāgošanās pasākumus, kuriem turklāt jābūt izmērāmiem, lai kontrolētu un pielāgotu to efektivitāti.