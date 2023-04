Nākotnes izaicinājums – enerģijas jaudu sabalansēšana un uzkrāšanas risinājumi

2021. gada pavasarī notika pirmais AS "Sadales tīkls" organizētais forums "AC/DC Tech", kurā plašākā ekspertu lokā pirmoreiz tika spriests par mikroģenerācijas nākotni, bet kopējais mājsaimniecību ar saules paneļiem skaits tobrīd Latvijā pārsniedza pirmo tūkstoti. Eksperti akcentēja gaidāmo energoapgādes sistēmas transformāciju, un, lūk, kā uzsver "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons, šodien šī transformācija jau rit pilnā sparā – kopējais elektroenerģijas sadales sistēmai pieslēgto mikroģeneratoru skaits 2023. gada aprīļa beigās pārsniedzis 13 500, to kopējā jauda – 100 megavatus (MW). Paralēli norit aktīvs darbs pie elektrostaciju attīstības –projektēšanas, līguma noslēgšanas –, kā arī jau izbūves un nodošanas posmā 2023. gada pavasarī pie elektroenerģijas sadales sistēmas operatora vien ir saules elektrostacijas ar kopējo jaudu apmēram 900 MW. Šo atjaunīgo energoresursu (AER) izrāvienu radījusi ģeopolitiskā situācija un energoresursu cenu krīze, vienlaikus aktualizējot arī tik fundamentāli būtisku jautājumu kā enerģētiskā neatkarība, stāsta Jansons.

Enerģija un infrastruktūra, pa kuru to piegādāt lietotājiem, – pavisam vienkārši runājot, tie ir divi būtiskākie elementi, kas balsta tautsaimniecību un apmierina sabiedrības vajadzības pēc gaismas, siltuma, elektrotehnikas darbības, pauž "Sadales tīkla" vadītājs. Lai enerģijas netrūktu, koordinēti un tālredzīgi jāattīsta ražošanas jaudas, tostarp ilgtspējīgas, videi draudzīgas enerģijas jaudas.

"Šodien AER attīstības kontekstā no teoretizēšanas visbeidzot esam nonākuši izpildes punktā. Mikroģenerācijas attīstība notiek pa stundām, arī saules elektrostacijas vairs nav tikai projekti "uz papīra" – to apliecina dati par attīstītāju apmaksāto jaudu rezervāciju un salīdzinoši strauji pieaugošais sadales sistēmai jau pieslēgtās saules parku ražošanas jaudas apjoms. No tiem saules elektrostaciju projektiem, ko attīstītāji iecerējuši pieslēgt sadales infrastruktūrai un kuriem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteikumiem līdz 2023. gada 31. martam bija jāveic jaudas rezervācijas apmaksa, rēķinus apmaksājuši vai bankas garantiju iesnieguši vairāk nekā 60% no pieteikumu iesniedzējiem. Tas veido gandrīz 80% no tās elektrostaciju attīstībai rezervētās jaudas, par kuru līdz 31. martam bija jāveic jaudas rezervācijas apmaksa. Tātad vairums iecerēto elektrostaciju ir ar ļoti lielu attīstības potenciālu! Tai skaitā izbūves vai nodošanas procesā pašreiz jau ir saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 260 MW, projektēšanas posmā – ap 600 MW," rezumē eksperts.

Kā otru būtisku elementu Jansons akcentē kritiskās infrastruktūras uzturēšanu kārtībā. "Infrastruktūras attīstībai ir jānotiek nepārtraukti – kā mierpilnos, tā trauksmainos laikos, kādos dzīvojam šobrīd. Protams, ārējie apstākļi – inflācija, vispārējais cenu kāpums – ietekmē arī elektrotīkla materiālu un tā attīstībai nepieciešamo resursu izmaksas, ar ko sastopas infrastruktūras turētāji visā pasaulē, un arī Latvijas elektroapgādes operatori nav izņēmums. Tāpēc, lai arī kādi izaicinājumi nepiemeklētu, "Sadales tīkls" mērķtiecīgi turpina investēt tīkla infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu kvalitātē. Aizvadītajā gadā investīciju projektos ieguldīti gandrīz 85 miljoni eiro, tostarp gandrīz 54 miljoni investēti elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā, rekonstruējot kopumā gandrīz 1700 kilometrus elektrolīniju. Tāpat rekonstruētas trīs 110 kilovoltu apakšstacijas."

Elektroapgādes infrastruktūras kvalitātei un drošumam ir milzu nozīme arī plašākas elektrifikācijas attīstības kontekstā, norāda "Sadales tīkla" vadītājs.