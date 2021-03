Sandis Jansons: No atziņām pie darbiem

Tehnoloģiju attīstības un Eiropas Zaļā kursa virzītās izmaiņas energoapgādē ir būtiskas, visai sabiedrībai nepieciešamas, taču tās nes līdzi virkni izaicinājumu, ar kuriem jāsaskaras visiem energoapgādes nozares spēlētājiem – gan pakalpojumu nodrošinātājiem, gan saņēmējiem. Šie jautājumi plaši pārrunāti pirmajā nozares inovāciju forumā "AC/DC Tech", kuru AS "Sadales tīkls" organizēja, lai tematu aktualizētu dienaskārtībā, "pie viena galda" pulcējot dažādas iesaistītās puses. Atziņu pēc foruma ir daudz, tās ir vērtīgas un skar dažādus nozares virzienus. Tagad, ķeroties pie darbiem, mūsu un pārējo iesaistīto pušu uzdevums ir tās ņemt vērā, lai kopīgiem spēkiem valstī būvētu drošu, stabilu un zaļu nākotnes energoapgādi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja pēc foruma būtu jāizceļ viens lielais un apkopojošais secinājums, tas būtu šis: ceļā uz videi draudzīgāku energoapgādi ir ārkārtīgi būtiska koordinēta sadarbība nozarē, proti – savā starpā ir jārunā un efektīvi jāsastrādājas visām iesaistītajām pusēm, tostarp īpaši – elektroenerģijas pārvades un sadales operatoriem ar nozares ministrijām. It kā vienkārša un loģiska atziņa, taču, lai koordinēta sadarbība notiktu, pie tā jāstrādā. Prieks, ka to, atklājot forumu, īpaši uzsvēra arī ekonomikas ministrs. Šāda koordinēta sadarbība palīdzēs iztikt bez paralēlām investīcijām un papildu ietekmes uz sabiedrisko pakalpojumu tarifiem, kas ir visas sabiedrības interesēs.

Latvija uz Eiropas fona jau pašlaik ir zaļa valsts, jo lielu daļu elektroenerģijas ražojam hidroelektrostacijās, kas ir videi draudzīga metode. Tāpat šobrīd Latvijā saražotās zaļās elektroenerģijas īpatsvars ir 41 % – tas ir salīdzinoši labs rezultāts, tomēr Eiropas klimatneitralitātes mērķi pieprasa to vēl jūtami kāpināt. Mūsu Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam ietver virkni ambiciozu mērķu, kas noteiktajā posmā jāsasniedz, lai 2050. gadā Eiropa būtu pirmā klimatneitrālā pasaules daļa. Proti, uz to brīdi mums visā Eiropas teritorijā jāsasniedz CO 2 nulles emisiju līmeni un to nevarēsim paveikt bez elektroenerģijas sadales sistēmas pielāgošanas izkliedētajai ģenerācijai – vietām tā būs jāpārbūvē, jānodrošina atbilstošas tehnoloģiskās sistēmas, jāpadara sistēma viedāka.

Šo aspektu paskaidrojot mazliet plašāk, jāuzsver, ka fundamentālās izmaiņas energoapgādē pavisam tieši skar mūs – elektroenerģijas sadales operatoru –, jo sadales sistēmai jāspēj uzņemt visas zaļās inovācijas, kas tagad piedzīvo sprādzienveida popularitāti – mikroģeneratori, saules un vēja elektrostacijas, elektroauto. Tie strauji paplašina gan patēriņa potenciālu, gan izkliedētas jeb divvirzienu elektrības plūsmas tīklā. Lai to efektīvi varētu izdarīt, priekšā ir liels darbs, jo vēsturiski elektrotīkls netika būvēts divvirzienu enerģijas plūsmas vajadzībām. Protams, tas prasīs arī nopietnas finanšu investīcijas, bet, ja to savlaicīgi nedarīsim, nākotnē nespēsim nodrošināt stabilu un drošu elektroapgādi. Tāpēc ļoti ceram, ka šim mērķim izdosies piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, jo tas ļaus parūpēties, lai šis slogs negultos uz patērētājiem caur sabiedrisko pakalpojumu tarifu.

Lai skaidrāk saprastu, kāpēc tas ir tik būtiski un kādas "ziepes" var sanākt, ja sistēmu fiziski un tehnoloģiski nepārkārtosim jaunajiem apstākļiem, jāpiemin šoziem Teksasā piedzīvotais "blackout" jeb pilnīgs elektrosistēmas sabrukums. Varbūt jautāsiet, kā tas iespējams Teksasā – štatā, kur ir tik daudz enerģijas avotu - gan fosilo, gan saules, gan vēja. Atbilde ļoti vienkārša: uznāca nepieredzēts, neprognozējams sals, sniegs un bezvējš, kā rezultātā zaļās enerģijas apjomi samazinājās, savukārt vajadzība pēc enerģijas būtiski pieauga, un fosilie energoresursi to nespēja nodrošināt. Līdzīgi var būt arī Latvijā, ja veidosim savu enerģētikas politiku neapdomīgi.