20. diena. Atvairīts iebrukums Mariupolē. Teksta tiešraide

Krievijas asiņainais un nepamatotais iebrukums Ukrainā ir sasniedzis 20. dienu. Pēc nelielas virzības nedēļas nogalē iebrucēju spēki pirmdien atkal iestrēguši, bet Krievija pastiprina raķešu apšaudes pa dažādām Ukrainas vietām. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (20. diena)

Pie Kijivas metro stacijas noticis sprādziens. Lukjanivskas stacija atrodas netālu no Ukrainas galvaspilsētas centra. Tā tagad esot slēgta. (BBC) https://twitter.com/kyivmetroalerts/status/1503609873661104134?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1503609873661104134%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60746557

"Rietumiem jāārstējas no atkarības uz Krievijas enerģiju," sacījis Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons. Britu laikrakstā "Daily Telegraph" Džonsons norādījis, ka Rietumvalstu līderi pieļāva smagu kļūdu, atļaujot Kremļa saimniekam Vladimiram Putinam anektēt Krimu 2014. gadā bez jebkādām sekām. "Mēs nevaram šādi turpināt. Pasaule nevar pastāvīgi būt šīs šantāžas upuris," premjerministrs rakstījis ar domu, ka Rietumi šo 8 gadu laikā kļuvuši atkarīgāki no Krievijas naftas un gāzes. https://twitter.com/Telegraph/status/1503492820442746881?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1503492820442746881%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F15%2Fukraine-war-large-explosions-heard-in-kyiv-zelenskiy-calls-on-russian-troops-to-surrender-putin-china-latest-news

Ķīna noraidījusi ASV valdības apgalvojumus, ka Krievija prasot militāro palīdzību saistībā ar iebrukumu Ukrainā. Ķīna atbildes reakcijā kritizējusi Vašingtonu par "ļaunprātīgu dezinformācijas" izplatīšanu. (The Guardian)

Pēc mēģinājuma ieņemt ostas pilsētu Mariupoli, dzīvības zaudējuši 150 Krievijas karavīri, paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrija. (Sky News) Jau iepriekš ziņots, ka naktī Ukraina spēki atvairījuši okupantu mēģinājumu ielenkt aplenkto Mariupoli. Kaujas laikā iznīcināti divi Krievijas tanki. Mariupolē, kas pakļauta nemitīgām Krievijas apšaudēm, ir drūma humānā situācija. Vairāk nekā 2500 iedzīvotāji gājuši bojā, trūkst pārtikas, ūdens un medikamentu.

Krievijas ofensīva pēc neliela progresa brīvdienās ir iestrēgusi. Liels okupantu konvojs atrodas aptuveni 15 kilometru attālumā no Kijivas centra, atklājusi kāda ASV amatpersona. Vienlaikus nav pazīmju, ka Putins gatavotos iebrukumu apturēt, paziņoja Baltais nams. (Sky News)

Septiņos no rīta likvidēts ugunsgrēks daudzdzīvokļu mājā Kijevā, kur pēc Krievijas spēku šāviņa trāpījuma aizdegušies vairāki ēkas stāvi. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332944848873411&show_text=true&width=500

Maskavā nosēdusies privātā lidmašīna, kas tiek saistīta ar Krievijas oligarhu Romānu Abramoviču. Lidaparāts pacēlies no Izraēlas un pēc īsas pieturas Turcijā ieradies Krievijā, ziņo “Reuters”. Abramovičam ir arī Izraēlas un Portugāles pilsonība. Pirmdien oligarhs redzēts Telavivas Benguriona lidostā. Pagājušajā nedēļā Lielbritānija un Eiropas Savienība pret Abramoviču vērsa sankcijas par viņa saitēm ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu. Pats oligarhs noliedz, ka viņam būtu cieši sakari ar diktatoru.

Pēc otrdienas rītā Kijivā nograndušajiem sprādzieniem deg dzīvojamā ēka, ziņo aģentūra “Ukrinform”. Plašāka informācija pagaidām nav pieejama. https://twitter.com/UKRINFORM/status/1503579908366295047

Naktī publicētā uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka iebrucēji ir apjukuši, jo negaidīja tādu ukraiņu pretestību. “Kā līdz šim, pretinieks ir apjucis. Viņi negaidīja tādu pretestību. Ticēja savai propagandai, kas desmitgadēm melo par mums. Nu jau sākušu saprast, ka ar karu viņi neko nepanāks,” pauž Zelenksis. Turklāt to labi zinot Krievijas karavīri un virsnieki. “Viņi bēg no kaujas lauka, pamet tehniku. Mēs savācam trofejas un izmantojam tās Ukrainas aizsardzībai. Krievijas karavīri šodien faktiski ir vieni no tehnikas piegādātājiem mūsu armijai. Viņi ļaunākajos murgos neko tādu nespēja iztēloties,” secina Zelenskis.

Kopsavilkums par svarīgāko:Gandrīz visi Krievijas ofensīvas virzieni ir iesprūduši, ziņo ASV aizsardzības amatpersonas. Pirmdien ielenkto Mariupoli beidzot izdevās pamest 160 automašīnu lielam konvojam ar civiliedzīvotājiem. Pilsētā gājuši bojā vairāk nekā 2500 cilvēki. Otrdienas rītā Kijivas rietumos nogranduši vismaz divi lieli sprādzieni. Otrdien turpināsies Krievijas un Ukraina sarunas. Pārrunu ceturtais raunds pirmdien beidzās bez būtiskiem rezultātiem. Krievija turpina Ukrainas pilsētu bombardēšanu, cietusi arī daudzstāvu dzīvojamās ēka Kijivā.

Dienvidkoreja nosūtīs Ukrainai neletālu militāro palīdzību 800 tūkstošu dolāru vērtībā, ziņo CNN. Tās ir aizsargķiveres, teltis, segas, ilgi uzglabājamas pārtikas pakas un aptieciņas.

Pirmdien Ukrainas spēki iznīcinājuši četrus okupantu helikopterus un vienu lidmašīnu. Savukārt Ukrainas iznīcinātājs notriecis Krievijas spārnoto raķeti. Ukrainas bumbvedēji Su-24m un Su-25 veikuši vairākus uzlidojumus Krievijas spēku kolonnām.

Spānija Barselonā aizturējusi 140 miljonu dolāru vērtu Krievijas oligarha jahtu “Valerie”, ziņo “Reuters”. Tā piederot bijušajam čekistam Sergejam Čemezovam, kurš vada Krievijas valsts korporāciju “Rostec”.

Krievija varētu izmantot ķīmiskos un bioloģiskos ieročus ka daļu no “viltus karoga” operācijas, brīdina Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Vienlaikus nav nekādu liecību Krievijas apsūdzībām, ka Ukraina gatavotos pielietot ķīmiskos vai bioloģiskos ieročus. “”Viltus karoga” uzbrukums gandrīz noteikti ietu roku rokā ar plašu dezinformācijas kampaņu, lai padarītu sarežģītu vainīgā piesaisti,” brīdina ministrija. Domājams, ka Krievija “viltus karoga” operāciju sava iebrukuma attaisnošanai plānoja jau 24. februārī. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503489559509798912

Ukrainas spēki naktī atvairījuši okupantu mēģinājumu ieņemt ostas pilsētu Mariupoli. Krievijas spēki, ciešot zaudējumus, pēc sāktā uzbrukuma atkāpušies, paziņoja Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Azova jūras ostas pilsēta jau pusotru nedēļu atrodas aplenkumā. Iedzīvotājiem nav apkures, elektrības, pārtikas un ūdens. Vairāk nekā 2500 cilvēku Krievijas apšaužu rezultātā jau ir miruši. (Sky News)

Japāna ieviesusi sankcijas pret 17 Krievijas pilsoņiem, ziņo “Reuters”. Sarakstā ir 11 Krievijas Valsts domes deputāti, pieci baņķiera Jurira Kovaļčuka ģimenes locekļi un miljardieris Viktors Vekselbergs. Pavisam Krievijas iebrukum Ukrainā dēļ Japāna vērsusi sankcijas pret 61 Krievijas pilsoni.

Otrdienas agrā rītā atkal atjaunota elektrības padeve Čornobiļas atomelektrostacijai (AES), ziņo Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA). AES vairākas dienas elektrību nodrošināja ar dīzeļa ģeneratoriem. Pēc apšaudēs bojāto elektroapgādes līniju atjaunošanas elektrība tika pieslēgta, taču ne uz ilgu laiku, jo Krievijas apšaude to atkal sabojāja. (Liga.net)

19 dienu laikā Krievijas spēki pa Ukrainas pilsētā izšāvuši vairāk nekā 900 dažāda veida un izmēra raķetes, liecina Pentagona aprēķini. Par spīti lielajam lidmašīnu skaitam Krievijai nav izdevies gūt pilnīgu kontroli pār gaisa telpu, Ukrainas spēki veiksmīgi izmanto dronus, atzīmē ASV ministrijā. Par spīti bombardēšanām lielās Ukrainas pilsētas joprojām tiek aizstāvētas. “Gandrīz visi Krieivjas sasniegumi nokļūst strupceļā,” secināts Pentagonā. https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2965939/russians-pounding-ukraine-cities-with-long-range-fires-says-official/

Ap 5.30 Kijivā nogranduši spēcīgi sprādzieni. Vietējie mediji ziņo, ka tie notikusi galvaspilsētas rietumu nomalē Boršcagovkas rajonā. “Ukraine 24” ziņo, ka sprāgušas no Baltkrievijas puses palaistas raķetes. Gaisa trauksmes sirēnas skan Kijivā, Odesā, Umaņā un Hmeļņickas reģionā. (BBC)

