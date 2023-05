25 NATO miera uzturētāji guvuši ievainojumus nemieros Kosovā

Pirmdienas, 29. maija, pēcpusdienā aptuveni 25 NATO vadītās KFOR misijas miera uzturētāji guvuši ievainojumus sadursmēs ar protestētājiem Zvecanā, Kosovā, ziņo KFOR.

NATO miera uzturēšanas karavīri ir izveidojuši drošības kordonus ap četrām Kosovas pašvaldību ēkām, lai atturētu serbus, kuri protestē pret etnisko albāņu mēru stāšanos amatā pārsvarā serbu apdzīvotā apgabalā.

Cenšoties nodrošināt kārtību, vairāki Itālijas un Ungārijas KFOR karavīri piedzīvojuši uzbrukumus un guvuši savainojumus – lūzumus un apdegumus. Ievainotie karavīri saņēmuši medicīnisku palīdzību, norādīts paziņojumā.

Zvecanā, vienā no Kosovas ziemeļu pilsētām, valsts policija, kurā pilnībā strādā etniskie albāņi pēc tam, kad visi serbi pagājušajā gadā pameta spēkus, izsmidzināja piparu gāzi, lai atvairītu serbu pūli, kas pirmdien izlauzās cauri drošības barikādēm un mēģināja iekļūt ēkā.

Leposavičā, netālu no robežas ar Serbiju, ASV miera uzturēšanas spēki, kas aprīkoti ar nemieru apkarošanas ekipējumiem, ap pašvaldības ēku novietoja dzeloņstieples, lai pasargātu to no simtiem dusmīgu serbu, kas pulcējās tās tuvumā.

"Šorīt NATO vadītā KFOR misija ir palielinājusi savu klātbūtni četrās Kosovas ziemeļu pašvaldībās pēc jaunākajiem notikumiem šajā reģionā," teikts KFOR jeb Kosovas spēku paziņojumā. "Atbilstoši savām pilnvarām KFOR ir gatava veikt visas nepieciešamās darbības, lai neitrālā un objektīvā veidā nodrošinātu drošu vidi," teikts tajā, piebilstot, ka KFOR komandieris uztur ciešus kontaktus ar Kosovas un Serbijas drošības iestādēm.

Serbi, kas veido vairākumu Kosovas ziemeļos, nekad nav pieņēmuši tās 2008. gada neatkarības deklarāciju no Serbijas un joprojām uzskata Belgradu par savu galvaspilsētu. Etniskie albāņi veido vairāk nekā 90 procentus no Kosovas iedzīvotājiem.

Šā gada aprīlī serbi atteicās piedalīties pašvaldību vēlēšanās, un etniskie albāņu kandidāti uzvarēja mēra vēlēšanās četrās pašvaldībās, kurās ir serbu vairākums. Serbi pieprasa, lai Kosovas valdība atceļ etnisko albāņu mērus un ļautu Belgradas finansētajām vietējām administrācijām atgriezties pie savu pienākumu pildīšanas.