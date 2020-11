264 pret 214 balsīm: pasaule vēl gaida ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu

ASV piektdien turpinās prezidenta vēlēšanu balsu skaitīšana, un vēlēšanu iznākums ir atkarīgs no rezultātiem vairākos tā dēvētajos izšķirīgajos štatos, kuros pagaidām nav droši prognozējama ne demokrātu kandidāta Džo Baidena, ne pašreizējā Baltā nama saimnieka republikāņa Donalda Trampa uzvara.

ASV telekanālu prognozes liecina, ka Baidens nodrošinājis 253 no 270 elektoru balsīm, kas nepieciešamas, lai kļūtu par prezidentu. Telekanāls "Fox News" un ziņu aģentūra "Associated Press" prognozē, ka Baidens uzvarējis arī Arizonā, kas viņam dotu pavisam 264 elektoru balsis, taču citi mediji attiecībā par iznākumu Arizonā ir piesardzīgāki un gaida turpmākus provizoriskos rezultātus no šī štata.

Savukārt Tramps ir nodrošinājis sev 214 elektoru balsis, un, lai kļūtu par prezidenta vēlēšanu uzvarētāju, viņam nepieciešams uzvarēt vēl vairākos štatos.

Gaidāms, ka piektdien kļūs zināmi rezultāti Džordžijā (16 elektoru balsis), Ziemeļkarolīnā (15 elektoru balsis) un Nevadā (sešas elektoru balsis). Tomēr pa pastu nosūtītos biļetenus Ziemeļkarolīnā var skaitīt līdz 12.novembrim.

Ja Baidens iegūs galīgo uzvaru Arizonā, viņam uzvarai prezidenta vēlēšaanās pietiktu ar uzvaru kaut vai vēl vienā no šiem trim štatiem. Savukārt Trampam vajadzīga uzvara visās trīs pavalstīs.

ASV prezidents netiek ievēlēts tieši, bet vēlētāji patiesībā izraugās 538 elektorus, kuri tad arī ievēlē nākamo Baltā nama saimnieku. Katram štatam ir atšķirīgs elektoru skaits.

Lai uzvarētu prezidenta vēlēšanās, kandidātam jāiegūst elektoru kolēģijā absolūtais vairākums, tas ir, vismaz 270 balsis.

Jau ziņots, ka otrdien ASV notika prezidenta vēlēšanas. Prezidenta amata termiņš ir četri gadi.