27 ES dalībvalstu līderi apstiprina 'Brexit' vienošanos

27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu līderi svētdien samitā Briselē apstiprinājuši vienošanos par noteikumiem, ar kādiem Lielbritānija nākamā gada 29. martā izstāsies no bloka, tviterī paziņojis Eiropadomes prezidents Donalds Tusks.

"ES27 apstiprinājuši izstāšanās vienošanos un politisko deklarāciju par turpmākajām ES un Apvienotās Karalistes attiecībām," teikts viņa ierakstā.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.— Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018