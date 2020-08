3% 'Vientuļajam vīrietim': Baltkrievijā aizliegumu rīkot politiskās aptaujas apiet ar jautājumu par kino

Jūnijā Baltkrievijā masu informācijas līdzekļiem aizliedza veikt politiskās aptaujas, tostarp par prezidenta reitingu. Šis varasiestāžu lēmums sekoja pēc tam, kad valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguva iesauku "Saša 3%", jo neatkarīgo mediju tīmekļa aptaujās par viņu gatavību balsot pauda šāds respondentu daudzums.

Taču šim aizliegumam ir izdomāts radošs veids, kā to apiet.

3. augustā baltkrievu portāls "Tut" savā "Telegram" kanālā ievietoja aptauju par to, kādas filmas lasītājiem šķiet interesantākas. Katra no piecām filmām, domājams, apzīmē kādu no kandidātiem.

Tā filma "Vientuļais vīrietis" varētu apzīmēt Aleksandru Lukašenko, bet "Trīs sievietes" Svetlanu Tihanovsku un divas nereģistrēto kandidātu pārstāves Veroniku Cepkalo un Mariju Kolesņikovu, kuras apvienojušas spēkus ar Tihanovsku.

Aptaujas rezultāti rāda, ka "Trim sievietēm" priekšroku dod 67% aptaujas dalībnieku, bet "Vientuļajam vīrietim" – jau slavenie 3%.

Līdzīgā aptaujā tviterī, kur bija dota izvēle tikai starp "Vientuļo vīrieti" un "Trīs sievietēm", kā arī "cita" un "neinteresē neviena", pirmās filmas rezultāts bija 4,7%, bet otrās – 71,2%.

Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas, kurās Lukašenko sesto reizi pretendē uz valsts svarīgāko krēslu, notiks 9. augustā. No 4. augusta ir sākusies iepriekšējā balsošana.

Lukašenko otrdien uzstājās ar vairāk nekā pusotru stundu garu uzrunu parlamentam un tautai, tikmēr dažās valsts pilsētās šajā dienā tika atcelti opozīcijas kandidātu mītiņi.

Piemēram, populārajai kandidātei Svetlanai Tihonovskai bija paredzēta tikšanās ar vēlētājiem Sluckā un Soļigorskā. Taču abās pilsētās pasākumu norises vietās pēkšņi sākti steidzami remontdarbi, tāpēc mītiņi pēdējā brīdī atcelti, ziņo portāls “Meduza”.

Par to, kā pirms katrām prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā notika dažādi drošības incidenti, var lasīt šeit. Savukārt par to, kā gadsimtu mijā bez pēdām pazuda Lukašenko oponenti, var skatīt te.