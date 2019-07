Pirms precīzi 50 gadiem, 1969. gada 20. jūlijā “Apollo 11” piezemējās uz Mēness. Sešas stundas vēlāk Nīls Armstrongs kļuva par pirmo cilvēku, kas izkāpj uz Mēness virsmas. Kad jaunumi par sasniegumu pāršalca pasauli, daudziem šķita, ka Mēness kolonizācija un tuvāko planētu apmeklējumi drīz sekos. Ir pagājuši piecdesmit gadi, un neraugoties uz Nīla Ārmstronga 1970. gada intervijā pausto pārliecību, ka drīzumā uz Mēness gaidāmas pētniecības stacijas līdzīgi kā Antarktīdā, kopš 1972. gada cilvēki vairs nav spēruši kāju uz Mēness.

Astronoms Horhe Del Pino atcerās, kā pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados savā dzimtenē Kubā klausījies radiokanālu "Voice of America". Tajā varēja tiešraidē sekot līdzi arī "Apollo 11" un klausīties translāciju no misijas komandcentra. Kā norāda Del Pino, translācijas bija tehniska rakstura, tajās nebija ne miņas no propagandas vai patosa, taču ar tām pietika, lai atstātu spēcīgu iespaidu.