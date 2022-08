59% krievu Rietumu civilizācijā nesaskata nekā laba, liecina aptauja

Krievijā pieaudzis to pilsoņu skaits, kas Rietumu vērtības un demokrātiju uzskata par kaitīgu, liecina otrdien publicētie aptaujas rezultāti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saskaņā ar Viskrievijas sabiedriskās domas pētniecības centra (VCIOM) veikto aptauju 59% krievu Rietumu civilizācijā, demokrātijā un kultūrā nesaskata neko labu.

33% uzskata, ka Rietumu civilizācija krieviem neder, bet 26% to uzskata par iznīcinošu.

Tikmēr to respondentu skaits, kas uzskata, ka no Rietumu civilizācijas var pārņemt daudz laba, laikā no 2000.gada ir sarucis no 55 līdz 30%.

Pret Rietumiem vislabvēlīgāk noskaņoti ir jaunieši vecumā no 18 līdz 34 gadiem, kuru vidū dominē viedoklis, ka Rietumi Krievijai ir vajadzīgi vai ka no tiem var aizgūt daudz laba (55-50%).

Tajā pašā laikā vecuma grupā virs 60 gadiem Rietumu orientierus par nepiemērotiem vai kaitīgiem uzskata jau 70% respondentu.

Aptauja veikta 5. augustā, telefoniski intervējot 1600 respondentus.

Tomēr jāņem vērā, ka VCIOM ir valdības kontrolēta iestāde un ka jebkura aptauja Krievijā šobrīd tiek veikta totalitāra režīma apstākļos, kad jebkuri socioloģijas dati ir apšaubāmi.