75 gadus vecs japānis Sučiko Ukrainā atvēris bezmaksas kafejnīcu

75 gadus vecais Fuminori Sučiko ar Japānas iedzīvotāju ziedojumu palīdzību Harkivā atvēris bezmaksas kafejnīcu Ukrainas iedzīvotājiem, ziņo aģentūra "Reuters".

"FuMi Caffe" pabaro aptuveni 500 cilvēkus dienā, skaidroja vīrietis.

Moved by the plight of residents forced by Russian shelling to shelter in subway stations, 75-year-old Japanese national Fuminori Tsuchiko has opened a free café in Ukraine’s Kharkiv https://t.co/CzDhmnqSV9 pic.twitter.com/KewukfCXth