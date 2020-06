AAE gatavojas pirmajai Marsa misijai

Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) gatavojas savai pirmajai Marsa misijai, kuras sākums paredzēts jūlija vidū, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Lai sasniegtu planētu, AAE zondei, kuru dēvē par "Amal" ("Cerība"), būs nepieciešami septiņi mēneši. Zonde riņķos ap Marsu 687 dienas, ievācot informāciju par tā klimatu un atmosfēru.

Projektam vajadzētu stimulēt jaunos arābu zinātniekus sākt karjeru kosmosa inženierijā, pirmdien sacīja programmas direktore Sāra Al-Amiri.

Zondei būs trīs veidu sensori, tostarp augstas izšķirtspējas kamera planētas putekļu un ozona mērīšanai. Otrais būs infrasarkanais spektrometrs augšējās un apakšējās atmosfēras mērīšanai. Savukārt trešais būs ultravioletais spektrometrs skābekļa un ūdeņraža līmeņa mērīšanai.

Lielbritānijas Zinātnes muzeja grupas direktors Ians Blačfords norādīja: "Vairākas misijas ir fokusējušās uz ģeoloģiju, taču šī sniegs visplašāko un pilnīgāko priekšstatu par Marsa klimatu."

