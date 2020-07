AAE uzsāk vēsturisko Marsa misiju

Startējusi pirmā Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) Marsa misija, raksta britu raidsabiedrība BBC.

AAE zonde ar nosaukumu "Cerība" tika palaista Japānā un ir uzsākusi 500 miljonu kilometru garo ceļu līdz Marsam, lai pētītu planētas laikapstākļus un klimatu.

Divus iepriekšējos zondes palaišanas mēģinājumus nācās atcelt slikto laikapstākļu dēļ.

Programmas direktore Sāra Al-Amiri neslēpa gandarījumu par Marsa misijas uzsākšanu un izteicās, ka uz AAE tā atstās līdzīgu iespaidu, kā uz ASV, kad "Apollo 11" misijas ietvaros cilvēki pirmoreiz izkāpa uz Mēness.

