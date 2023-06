'Abus pazaudēju'. Kā vienā dienā apglabāt vīru un dēlu, kas krituši frontē Ukrainā

54 gadus vecā Burjatijas Džidas ciema iedzīvotāja Ludmila Giļazova tikai no patriotiskiem ierakstiem vietnes "Telegram" kanālos marta sākumā uzzināja, ka viņas mobilizētais vīrs Andrejs Fedosejevs netālu no Vuhledaras ir ievainots. Viņas vīru tankisti atraduši ierakumos vēl dzīvu un nogādājuši lauka hospitālī. 13. martā sievietei paziņoja, ka vīrs ir miris. Nākamajā dienā viņai piezvanīja Krievijas algotņu grupējums "Vagner" un jautāja, vai viņa savāks dēla Rasima Igumnova zārku. Viņš bija savervēts frontē no kolonijas.

"Baikāla Ļaužu" korespondente apmeklēja bēres Džidā un aprunājās ar Giļazovu un viņas ģimeni: neviens netic, ka Aizsardzības ministrija nosaukusi viņiem īsto Fedosejeva nāves iemeslu un datumu. Savukārt dēla bojāejā Ludmila vaino viņa bijušo draudzeni un gatavojas par "asiņaino" "Vagner" naudu bērniem nopirkt dzīvokļus un mašīnas. Viņa apgalvo, ka vēlas Krievijas uzvaru speciālajā militārajā operācijā.

Dēlam valsts vainags nepienākas

Ludmila Giļazova stāv ciema kapsētā starp diviem zārkiem aveņkrāsas atlasa apdarē un skaļi sauc: "Abus pazaudēju! Abus pazaudēju!" Sieviete tik tikko var nostāvēt kājās, ciema sievietes satver viņu aiz rokām un aizved malā. Kāds atved feldšeri zilā uniformā, kura iedod Gilazovai zāles plastmasas glāzītē. Smaržo pēc "Korvalola".

Pēc Ludmilas un viņas 26 gadus vecās meitas Irinas lūguma, Aizsardzības ministrija divkāršoja apbedītāju brigādi, kaut gan "Vagner" savervētajam Rasimam tāds pagodinājums nebija paredzēts