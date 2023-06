Afganistānā sākumskolās saindētas aptuveni 80 skolnieces

Aptuveni 80 meitenes saindētas un ievietotas slimnīcā uzbrukumos divām sākumskolām Afganistānas ziemeļos, atsaucoties uz provinces izglītības departamenta vadītāja Mohameda Rahmani paziņojumu, vēsta medijs "The Guardian".

Neko sīkāk neminot, izglītības departamenta vadītājs komentēja, ka atbildīgā persona šo indēšanu veikusi ar iepriekšēju nodomu. Uzbrukumu iniciators samaksājis trešajai personai, kas realizējusi uzbrukumus. Uzbrukumi sestdien un svētdien norisinājās Sarepolas provincē.

Rahmani uzsver, ka indēšana notikusi Sangčarakas apgabalā. Vienā no skolām saindētas 60 skolnieces un otrā 17. "Abas sākumskolas atrodas netālu viena no otras un uzbrukumi veikti īsā laika intervālā. Mēs pārvietojām skolnieces uz slimnīcu un šobrīd viņām viss ir kārtībā," informēja pārstāvis. Rahmani komentēja, ka saindētās meitenes mācās no pirmās līdz sestajai klasei.

Medijs skaidro, ka šāda veida uzbrukumi notikuši pirmo reizi kopš "Taliban" pārņēma varu valstī 2021. gadā un uzsāka atņemt afgāņu sievietēm tiesības un brīvību, tai skaitā iegūt izglītību. Šobrīd sievietēm nav atļauts iegūt izglītību pēc sestās klases, arī studēt un strādāt lielākajā daļā darba vietu, kā arī atrasties publiskās vietās.

Skolnieču indēšanas sākotnēji novērotas kaimiņvalstī Irānā, kur saindēto meiteņu skaits kopš novembra sasniedzis aptuveni 13 000. "Delfi" iepriekš ziņoja, ka liela daļa amatpersonu indēšanā vaino Teherānas ienaidniekus, kuru mērķis ir bijis it kā graut uzticību garīdznieku pārvaldībai. Vairāki politiķi izteikušies, ka uzbrucēji varētu būt radikālās Islāma grupas, kas neatbalsta sieviešu iespēju iegūt izglītību.