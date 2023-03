Afganistānā 'Taliban' arestējis sieviešu izglītības tiesību aktīvistus

Afganistānā radikālo islāmistu kustība "Taliban" arestējusi kārtējo sieviešu tiesību aktīvistu, kas iesaistījās kampaņās, lai cīnītos par jaunu meiteņu iespēju mācīties skolās un iegūt izglītību, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Matiullahs Vesa ir aktīvists, kurš bieži darbojies visā valstī, lai uzlabotu izglītību ne tikai meitenēm, bet visiem bērniem, un par savām aktivitātēm viņš ir bieži saņēmis draudus. "Taliban" nav snieguši paskaidrojumus, vai plašāk komentējuši vīrieša arestu.

Vesa ir tikai viens no arestētajiem sieviešu izglītības aktīvistiem. Kopš 2021. gadā "Taliban" ierobežoja meiteņu iespēju mācīties skolās, Vesa ir bijis aktīvs opozīcijas viedokļa izplatītājs.

Februārī "Taliban" arestēja arī profesoru Ismailu Mashalu, kurš aktīvi kritizējis valdošā režīma lēmumu liegt sievietēm izglītības iespējas. Vīrietis arestēts Kabulā, kur dalījis bezmaksas grāmatas. Kopš sava atbrīvojuma marta sākumā, vīrietis nav komentējis notikušo.

Dienu pirms aresta Vesa savā "Twitter" profilā publicēja video ar "Pen Path Girls Edu" kampaņas brīvprātīgajiem, kas lūdz tiesības savām meitām apmeklēt skolu. "Vīrieši, sievietes, vecāki iedzīvotāji, jaunieši no visiem valsts nostūriem lūdz nodrošināt tiesības uz izglītību savām meitām," viņš rakstīja.

Men, women, elderly, young, everyone from every corner of the country are asking for the Islamic rights to education for their daughters. Penpath female volunteers calls for girls education and their rights to education #PenPathGirlsEduCampaign #PenPathGirlsEduCampaign pic.twitter.com/gekG7fsGKj