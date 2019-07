Aizdedzināta animācijas studija Japānā; 33 bojāgājušie

Vismaz 33 cilvēki gājuši bojā ugunsgrēkā animācijas studijā Japānas pilsētā Kioto – ugunsgrēka iemesls, domājams, ir ļaunprātīga dedzināšana, vēsta raidsabiedrība BBC.

Vēl desmitiem cilvēku ugunsgrēkā trīs stāvu ēkā cietuši.

"Kyoto Animation" studijā ielauzies vīrietis, kurš izmetis pagaidām nezināmu šķidrumu un izraisījis ugunsgrēku, atsaucoties uz policiju, ziņo vietējie mediji.

Aizdomās turētais ir aizturēts un nogādāts slimnīcā. Vairāk informācijas policija pagaidām nav atklājusi.

"Kyoto Animation" jeb "KyoAni" veido populārus animācijas šovus, tostarp "K-On" un "The Melancholy of Haruhi Suzumiya".

My thoughts and prayers to Kyoto Animation Studio and it’s workers who brought many of us pure joy, tears and unforgettable moments. May those artists get well soon. pic.twitter.com/MgPUAKqxjk