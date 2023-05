Aizdomas par ziedojumu piesavināšanos: Igaunijas 'Slava Ukraini' vadītāja atstādināta no amata

Igaunijas bezpeļņas organizācijas "Slava Ukraini", kas nodarbojas ar palīdzības sniegšanu Ukrainai, padome organizācijas vadītāju Johannu Mariju Lehtmi atstādinājusi no amata uz laiku, kamēr Ukrainā un Igaunijā notiek kriminālizmeklēšanas par iespējamu neatbilstošu ziedojumu izmantošanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Igaunijā ir nevainīguma prezumpcija, kas nozīmē, ka padome ar šo lēmumu nekādā veidā nesniedz spriedumu par Lehtmi," uzsvērts padomes paziņojumā.

"Slava Ukraini" padomes paziņojumā piebilsts, ka organizācijas iekšējais audits turpinās un organizācija ir gatava sadarboties ar izmeklējošajām instancēm un sniegt visu nepieciešamo informāciju.

"Šie jautājumi ir aktualizēti kopš marta sākuma. Diemžēl padomes ierobežotās tiesības un resursi nav ļāvuši uz tiem atbildēt," lasāms paziņojumā.

"Tādēļ mēs apsveicam Igaunijā un Ukrainā sāktos kriminālprocesus, kas, cerams, ļaus varasiestādēm noskaidrot, vai ir notikusi neatbilstoša Igaunijā savāktu ziedojumu izmantošana," tajā piebilsts.

Padomes lēmums paredz, ka no 9.maija Lehtme tiek atstādināta no "Slava Ukraini" vadītājas amata, lai nodrošinātu netraucētu organizācijas darbību un novērstu interešu konfliktu. Kā vienīgā valdes locekle darbu organizācijā turpinās Marika Priske.

Lehtme pauda sapratni par padomes lēmumu atstādināt viņu no amata un izteica cerību, ka izmeklēšanā tiks sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem.

Ukrainas tiesībsargājošās institūcijas martā sākušas kriminālprocesu par iespējamu ļaunprātīgu ziedojumu izmantošanu saistībā ar skandālu, kurā iejaukta "Slava Ukraini" un tās sadarbības partneri Ukrainā.

Igaunijas sabiedriskās raidorganizācijas ERR rīcībā esošā informācija liecina, ka Ukrainas Izmeklēšanu valsts birojā (DBR) pirmstiesas izmeklēšanu sāka 24. martā par krimināllikuma pantu par piesavināšanos un humānās palīdzības un labdarības ziedojumu izmantošanu peļņai.

Aprīļa vidū Igaunijas medijos parādījās informācija par iespējamām nelikumīgām darbībām "Slava Ukraini", kas ir viena no valstī lielākajām nevalstiskajām palīdzības Ukrainai sniedzējām.

Otrdien arī Igaunijas prokuratūra paziņoja, ka sākusi izmeklēšanu par "Slava Ukraini" savākto ziedojumu izmantošanu. Lieta ierosināta pēc panta par līdzekļu piesavināšanos.

"Slava Ukraini" 1,5 miljonus eiro no Igaunijā savāktajiem ziedojumiem ir pārskaitījusi Ukrainas kompānijai "IC Constructions", kas pieder Henadijam Vaskivam, kurš ir arī Ukrainā bāzētās nevalstiskās organizācijas "All For Victory" vadītājs. Šķiet, ka Ukrainas kompānija, kuras peļņa pērn bijusi 250 000 eiro, ir fiktīva un tās vienīgās aktivitātes ir saistītas ar Igaunijas nevalstisko organizāciju.

"Slava Ukraini" padomes vērtējumā "IC Constructions" kā vidutāja iesaiste ziedojumu projektos nav loģiska, kā arī aizdomas radušās par konkrētām šī uzņēmuma pavadzīmēm.

Lehtme, kura marta sākumā tika ievēlēta Igaunijas parlamentā no liberālās partijas "Igaunija 200", ir paudusi gatavību atkāpties no "Slava Ukraini" vadības, ja tas būs nepieciešams. Pērn viņa tika atzīta par Igaunijas Gada pilsoni.

Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sākuma pērn 24.februārī, "Slava Ukraini" ziedojumos savākusi ap 6,5 miljoniem eiro. Tā Ukrainai piegādājusi medicīnas un aizsardzības aprīkojumu, kā arī nodrošinājusi mediķu apmācības Ukrainā.