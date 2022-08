Aizvadīto dienu laikā okupanti Donbasā guvuši nelielu progresu, ziņo Lielbritānija

Pēdējo četru dienu laikā Krievija ir turpinājusi veikt taktiskus uzbrukumus Bahmutas asī, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no Doneckas, panākot lēnu progresu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Kā pagājušajā nedēļā informēja Ukrainas varas iestādes, Krievija, visticamāk, pārvirzīs ievērojamu skaitu savu spēku no Donbasa ziemeļu sektora uz Ukrainas dienvidiem. Krievija, iespējams, adaptē savas Donbasa ofensīvas darbības plānu pēc tam, kad tai nav izdevies veikt izšķirošu operatīvo izrāvienu saskaņā ar plānu, ko tā bija ieviesusi kopš aprīļa.

Krievija, visticamāk, ir identificējusi Zaporižjas fronti kā neaizsargātu apgabalu, kam nepieciešams pastiprinājums, raksta Lielbritānijas ministrija.

