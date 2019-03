Ajatolla Hamenei kritizē sankciju apiešanai izveidoto Eiropas tirdzniecības mehānismu

Irānas augstais līderis ajatolla Ali Hamenei ceturtdien kritizēja tirdzniecības mehānismu, ko Eiropas valstis izveidojušas centienos apiet ASV sankcijas, to dēvējot par "rūgtu joku", un norādot, ka Eiropai nevar uzticēties.

"Finanšu kanāls, kuru viņi ir izveidojuši, ir kā joks, rūgts joks," sacīja ajatolla, uzrunājot vairākus tūkstošus cilvēku svētvietā Mešhedā, kur viņš par godu persiešu Jaunajam gadam uzstājas katru gadu.

"Atšķirība starp to, ko viņiem (eiropiešiem) būtu pienākums darīt, un to, ko viņi ierosina, ir tik liela, kā attālums no zemes līdz debesīm," sacīja Hamenei.

"Mums būtu pilnībā jāatsakās no jebkādām cerībām uz palīdzību no rietumniekiem vai sadarbību ar viņiem centienos stiprināt mūsu ekonomiku. Mums nevajadzētu gaidīt uz viņiem," norādīja līderis.

"Viņi valkā uzvalkus un kaklasaites, lieto odekolonus un nes "Samsonite" portfeļus, bet viņi ir mežoņi," sacīja Hamenei. "Es nesaku, ka [Irānai] būtu jāsarauj saites ar Rietumiem, nebūt nē. Tā nav problēma - uzturēt attiecības viņiem, bet uzticēties viņiem ir kļūda. Neuzticieties viņiem," mudināja ajatolla.

ASV prezidents Donalds Tramps maijā izstājās no pasaules lielvaru un Irānas kodolvienošanās un pakāpeniski sācis atjaunot sankcijas.

Pārējās valstis, kas parakstīja vienošanos - Lielbritānija, Francija, Vācija, Ķīna un Krievija -, ir apņēmušās paturēt atvērtus ekonomiskos, finanšu un transporta kanālus ar Irānu, neskatoties uz ASV sankcijām.

Vācija, Francija un Lielbritānija janvāra beigās oficiāli izveidoja Eiropas Savienības mehānismu, lai veicinātu tirdzniecību ar Irānu un apietu ASV noteiktās sankcijas. Sistēmas nolūks ir palīdzēt nosargāt ekonomiskos ieguvumus Irānai, kas radušies no ierobežojumiem, ko valsts noteikusi savai kodolprogrammai.

Sistēmai dots nosaukums INSTEX. Tā ir norēķinu iestāde, ar kuras palīdzību iespējams apiet sankcijas, kas paredz, ka Vašingtona var pārtraukt attiecības ar jebkuru banku, kas nodrošina transakcijas ar Irānu.