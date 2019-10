Aktīvisti pieprasa Parīzē novākt Saūda Arābijas reklāmas plakātu

Starptautiskā preses brīvības organizācija "Reportieri bez robežām" (RSF) tiesā Francijā iesniegusi prasību, lai Parīzē tiktu novākts milzīgs Saūda Arābijas tūrisma reklāmas plakāts, organizācijai norādot, ka tas ir "apvainojums cilvēka cieņai", zinot par Saūda Arābijas konsulātā Turcijā notikušo žurnālista Džamala Hašogi slepkavību.

Parīzes centrā netālu no vēsturiskā operas nama izvietots milzīgs plakāts, kurā redzama zilu ūdeņu apskalota idilliska sala. "Kļūsti par pirmo, kas apmeklē. Laipni lūdzam Arābijā," teikts aicinājumā plakātā.

"Tā ir kliedzoša provokācija, ko šādā simboliskā vietā Parīzes sirdī Francija nevar pieļaut," norādīja Francijā bāzētā RSF.

Organizācija iesniegusi prasību Parīzes administratīvajā tiesā, lai piespiestu varasiestādes plakātu noņemt.

RSF applied today for a summary injunction to take down a huge street advertisement in central Paris that praises Saudi Arabia’s delights. The 342-square-metre advertisement is part of a major international publicity campaign. #Khashoggi #PressFreedom https://t.co/aZgxeEni64