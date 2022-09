Aktīvisti Zviedrijā bloķē kuģi ar Krievijas dabasgāzi

Vides aizstāvju organizācijas "Greenpeace" aktīvisti ceturtdien nobloķējuši Krievijas dabasgāzes izkraušanu no kuģa sašķidrinātās dabasgāzes terminālī Zviedrijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Aktīvisti uzrāpās uz iekraušanas svirām terminālī, un viņiem ir laivas ūdenī," aģentūrai AFP pavēstīja uzņēmums "Gasum", kam pieder terminālis.

"Gasum" preses pārstāve atklāja, ka aktīvistu protests Nīneshamnas terminālī netālu no Stokholmas sākās aptuveni plkst.10 (plkst.11 pēc Latvijas laika) un vēl turpinās, lai gan policija piespiedusi aktīvistus nokāpt no iekraušanas svirām.

"Greenpeace" burulaiva "Witness" un aktīvisti kajakos nobloķēja tankkuģi "Coral Energy", liedzot tam pietauvoties un izkraut kravu.

Aktīvistu plakāti pieprasīja pārtraukt finansēt Krievijas iebrukumu Ukrainā un apturēt Krievijas fosilo kurināmo tirdzniecību.

Aktīvisti pieprasīja, lai Zviedrijas valdība nekavējoties aptur Krievijas gāzes importu.

"Tas, ka Krievijas gāzei joprojām ir atļauts ieplūst Zviedrijā, vairāk nekā sešus mēnešus pēc tam, kad [Krievijas prezidents Vladimirs] Putins sāka asiņaino iebrukumu Ukrainā, ir nepieņemami," teikts "Greenpeace" aktīvistes Karolīnas Kārlsones paziņojumā.

"Mēs visi zinām, ka fosilais kurināmais no Krievijas finansē karu. (Zviedrijas) parlaments ir devis valdībai skaidru mandātu pārtraukt jebkādu Krievijas enerģijas importu uz Zviedriju, un premjerministres Magdalēnas Andešsones pienākums ir rīkoties šajā sakarā," teikts aktīvistes paziņojumā.

Eiropas Savienība (ES) un Zviedrija vēl nav piemērojušas sankcijas gāzes importam no Krievijas. Sankcijas piemērotas naftas un ogļu importam, bet ne gāzei.

Zviedrijas valdība martā paziņoja, ka tikai 2% no kopējās Zviedrijas energoapgādes veido dabasgāze, un aptuveni puse no tās varētu nākt no Krievijas.