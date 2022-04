Kijivas piepilsētas Bučas vārds jau ir kļuvis par simbolu Krievijas armijas pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā. Tomēr Buča, kur krievu karavīri martā nogalināja vismaz 360 civiliedzīvotājus, ir tikai viena no apdzīvotajām vietām, pēc kuru atbrīvošanas atklājas krievu karavīru pastrādātās zvērības. Kāpēc krievu karavīri tā darīja? Eksperti šīs zvērības skaidro ar Krievijas armijā jau iedibinātām “tradīcijām”, kara vešanas metodēm un krievu karavīru mazvērtības kompleksiem.

"Normāls cilvēks tādas lietas nevar izdarīt. Tie ir sadisti, bērnībā viņi ir ņirgājušies par kaķiem, par suņiem, par saviem vienaudžiem. Viņi ir tendēti uz vardarbību, plus vēl klāt nāk alkohols un narkotikas. Krievijas armijas karavīriem ir dusmas, viņi nezina, kur likties. Citi nevarēja iegūt sievieti savā privātajā dzīvē, tagad viņi to izdara brutālā veidā. Viņiem ir mazvērtības kompleksi, skolā viņus ir izsmējuši, armijā viņus tāpat pazemo. Bet tagad viņiem ir ieroči, viņi ir vēl iedzēruši alkoholu. Un tagad viņš atriebjas Ukrainas mierīgajiem iedzīvotājiem, kuru dēļ viņam it kā bija jākaro un vēl jāpiedzīvo zaudējums pie Kijivas. Tā pat nav īsti atriebība, tā ir mazvērtības kompleksu realizācija," saka Nacionālo bruņoto spēku (NBS) galvenais psihologs, sertificēts militārais un klīniskais psihologs atvaļinātais majors Vilnis Čerņavskis.