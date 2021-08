Amerikāņi pilnībā pametuši Afganistānu; talibi svin uzvaru

Pusnaktī starp pirmdienu un otrdienu no Kabulas lidostas pacēlusies pēdējā amerikāņu lidmašīna, noslēdzot evakuācijas operāciju, kā arī 20 gadus ilgušo militāro misiju Afganistānā, vēsta raidsabiedrība BBC.

“Šīs nakts izlidošana nozīmē gan evakuācijas militārās daļas beigas, gan beigas gandrīz 20 gadus ilgušajai misijai, kas Afganistānā sākās neilgi pēc 2001. gada 11. septembra,” Pentagona preses konferencē paziņoja ģenerālis Kentes Makenzijs.

Kopš 14. augusta ASV spēki no Kabulas lidostas evakuējuši vairāk nekā 79 tūkstošus civiliedzīvotāju, no kuriem 6000 amerikāņu un vairāk nekā 73 tūkstoši afgāņu un trešo valstu pilsoņi.

Kopā koalīcijas spēki evakuējuši vairāk nekā 123 tūkstošus civilpersonu jeb vidēji vairāk nekā 7500 cilvēkus dienā. Evakuācijas misija ilga 18 dienas. Lielākais evakuēto cilvēku skaits vienā dienā – 19 tūkstoši.

20 gadu laikā Afganistānā ir dienējuši vairāk nekā 800 tūkstoši ASV spēku pārstāvju un 25 tūkstoši civilo darbinieku. Bojā gājis 2461 no šiem cilvēkiem, bet vairāk nekā 20 tūkstoši guvuši ievainojumus.

Pēc pēdējās lidmašīnas pacelšanās, kurā aizlidoja arī ASV vēstnieks Afganistānā, Kabulā atskanēja šāvienu trokšņi un debesis piepilda trasējošo ložu līnijas, “Taliban” kaujiniekiem svinot savu uzvaru, ziņo BBC korespondents.

Jau nākamajās minūtēs pēc pēdējās lidmašīnas pacelšanās talibu kaujinieki ienāca lidostas ēkās.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p