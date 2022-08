'Amnesty International' Ukrainas biroja vadītāja aiziet no amata

Starptautiskās cilvēktiesību aizsardzības organizācijas "Amnesty International" Ukrainas biroja vadītāja Oksana Pokaļčuka piektdienas, 5. augusta, vakarā paziņoja par savu aiziešanu no amata pēc organizācijas skandalozā ziņojuma, kurā bija apgalvots, ka Ukraina centienos atvairīt Krievijas uzbrukumu pakļauj briesmām civiliedzīvotājus.

Pokaļčuka par savu aiziešanu paziņoja sociālajā tīklā "Facebook".

"Es aizeju no "Amnesty International" Ukrainā. Tas ir vēl viens zaudējums, kuru man atnesis karš. Iemīļots darbs, septiņi dzīves gadi, plāni nākotnei, bet pēdējos piecus mēnešus - arī glābšanas riņķis kā cilvēktiesību aizsardzības darbs dzimtās valsts labā kara laikā. Viss atsitās pret birokrātijas mūri un kurlu valodas barjeru. Lietas būtība nav angļu valodā, bet tur, ka, ja tu nedzīvo valstī, kurā ir iebrukuši okupanti un to plosa, tad tev droši vien nesaprast, ko nozīmē nosodīt aizstāvju armiju. Un nevienā valodā nav vārdu, kas spētu to izskaidrot tam, kurš nav sajutis šīs sāps. Pat vakar man bija naiva cerība, ka es spēšu visu labot. Ka mēs sarīkosim kaut vai 200 apspriedes un tomēr izskaidrosim, liksim uzklausīt, darīsim zināmu savu viedokli. Un ka šis teksts tiks dzēsts, bet tā vietā parādīsies cits. Šodien es sapratu, ka tas nenotiks," rakstīja Pokaļčuka.

Viņa piebilda, ka svarīgās atskaitēs, kas publicējamas kara laikā, "nevar nebūt datu par otru kara pusi, par to, kas sāka šo karu".

Pokaļčuka rezumēja, ka aiziet no amata ar cerību, ka "mēs spēsim mainīt starptautiskās organizācijas, padarīt tās cilvēcīgākas, elastīgākas un spējīgākas efektīvi reaģēt uz krīzēm ne tikai Ukrainā, bet visā pasaulē: tur, kur diktatūras un despotijas tiecas ar spēku sagrābt brīvus cilvēkus".

Jau ziņots, ka "Amnesty International" ceturtdienas rītā izplatītajā ziņojumā teikts, ka Ukrainas karavīri, cenšoties atvairīt Krievijas iebrukumu, pakļauj briesmām mierīgos iedzīvotājus, izveidojot bāzes un izvietojot ieročus dzīvojamo namu rajonos, arī skolās un slimnīcās.

Ukrainas puse nekavējoties reaģēja uz šo ziņojumu.

Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks, ceturtdien izsakoties par šo ziņojumu, tviterī norādīja, ka "Amnesty International" ir iesaistījusies Krievijas dezinformācijas un propagandas kampaņā.

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņoja, ka "Amnesty International" nevis meklē un mēģina darīt zināmu patiesību, bet cenšas radīt aplamu līdzsvaru.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka "Amnesty International" pārliek atbildību no agresora (Krievijas) uz upuri (Ukrainu).