ANO Drošības padome rīkos ārkārtas sēdi par Turcijas uzbrukumu Sīrijā

ANO Drošības padome ceturtdien rīkos ārkārtas sēdi, lai spriestu par Turcijas militāro uzbrukumu Sīrijas ziemeļos, trešdien pavēstīja diplomāti.

Slēgtās sēdes sarīkošanu pieprasījušas Eiropas dalībvalstis Beļģija, Francija, Vācija un Lielbritānija, norādīja diplomāti.

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans trešdien paziņoja, ka ir sākusies Turcijas militāra operācija pret kurdu kaujiniekiem Sīrijas ziemeļos.

Sīrijas kurdu spēki izsludinājuši vispārēju mobilizāciju un paaugstinājuši trauksmes stāvokli. Kurdi arī apstiprināja, ka Turcijas kara aviācija sākusi uzlidojumus.

ASV prezidenta Donalda Trampa negaidītais svētdienas lēmums izvest ASV karaspēku no Sīrijas ziemeļiem, kur tas līdz šim aizsargāja kurdus no Turcijas uzbrukuma, izsaucis plašu nosodījumu kā starptautiskajā sabiedrībā, tā pašā ASV, arī no Trampa sabiedroto puses, kas kritizējuši prezidentu, ka viņš nodod kurdus, kas Sīrijā ASV vadītajā operācijā pret džihādistu grupējumu "Daesh" nesuši lielus upurus.

Turcijas uzbrukumu Sīrijas kurdiem asi nosodījusi Vācija un Francija, brīdinot par "Daesh" iespējamo atdzimšanu.

Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers trešdien pieprasīja Turcijai apturēt operāciju un norādīja, ka Eiropa nemaksās par "drošības zonu", ko Ankara iecerējusi izveidot Sīrijas ziemeļos.