ANO miera uzturētāji Kongo DR atklāj uguni; divi bojāgājušie

ANO miera uzturēšanas misijas (MONUSCO) spēki Kongo Demokrātiskajā Republikā atklāja uguni pret robežposteni valsts austrumu reģionā. Incidenta laikā bojā gāja divi cilvēki un vismaz 15 tika ievainoti, informē medijs "Al Jazeera".

Sadursme notika svētdien Kongo DR teritorijā, kad MONUSCO brigādes karavīri šķērsoja robežu, no Ugandas puses.

Incidenta video, kas izplatījās sociālajos medijos, var novērot, ka vīrieši — viens policijas formas tērpā un vēl viens armijas formas tērpā — dodas uz ANO konvoju aiz slēgtas barjeras Kasindi pilsētā.

This video appears to show #MONUSCO soldiers opening fire on civilians at the #Kasindi border post in DR #Congo's North #Kivu. #drc https://t.co/LVkhZhX0Kf