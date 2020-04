ANO: Pandēmijas dēļ var divkāršoties badā dzīvojošo cilvēku skaits

Jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ pasaulē to cilvēku skaits, kas cieš akūtu badu, var teju divkāršoties, otrdien paziņojusi ANO Pasaules Pārtikas programma.

"Covid-19 ekonomiskās ietekmes rezultātā to cilvēku skaits, kas cieš no akūta pārtikas trūkuma, pieaugs līdz 265 miljoniem 2020.gadā, kas ir pieaugums par 130 miljoniem no 135 miljoniem 2019.gadā," prognozē Pasaules Pārtikas programma, kas kopā ar citiem partneriem publiskojusi jaunu ziņojumu par pārtikas krīzēm pasaulē.

Ceturtajā ikgadējā "Globālajā ziņojumā par pārtikas krīzēm" secināts, ka jau pagājušajā gadā, vēl pirms pandēmijas, situācija ar pārtikas nodrošinājumu pasaulē pasliktinājās.

Pērn 135 miljoni cilvēku 55 valstīs cieta no akūta pārtikas trūkuma vai dzīvoja apstākļos, kuros apdraudēta viņu veselība, drošība un labklājība.

Salīdzinot situāciju 50 valstīs pērn un šogad, secināts, ka pārtikas krīzē dzīvojošo cilvēku skaits pieaudzis par 10%, un tas galvenokārt noticis konfliktu, ekonomisku šoku un klimata katastrofu dēļ.

Vēl vairākiem miljoniem cilvēku draud nokļūšana pārtikas krīzē, ja tos skartu kāds šoks, un Covid-19 var viegli kļūt par šādu šoku, saslimušajiem pārpludinot slimnīcas un valdībām nosakot ierobežojumus, kas kaite ekonomikai un noved pie bezdarba palielināšanās.

"Covid-19 ir potenciāli katastrofisks miljoniem, kuri jau tagad karājas mata galā," brīdina Pasaules Pārtikas programmas vecākais ekonomists Arifs Husains.

Viņš sacīja, ka nepieciešama kolektīva rīcība, lai mīkstinātu šīs globālās katastrofas sekas.