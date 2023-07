ANO: Sudānā seksuālo vardarbību izmanto par kara taktiku

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) paudusi nosodījumu pieaugošajai seksuālajai vardarbībai, ko Sudānā pēdējo trīs mēnešu karadarbības laikā ir piedzīvojušas sievietes un meitenes, ziņo medijs "Al Jazeera".

Trešdien, 5. jūlijā, publicētā ANO aģentūru vienotā paziņojumā vēstīts, ka pasaules organizācijas cilvēktiesību birojs Sudānā, kopš militārā konflikta sākšanas 15. aprīlī, saņēmis ziņojumus par 21 ar karu saistītu seksuālās vardarbības gadījumu, kas vērsts pret vismaz 57 sievietēm un meitenēm.

"Kādā no gadījumiem norādīts, ka vienā uzbrukumā izvarotas pat 20 sievietes," teikts ziņojumā.

Medijs norāda, ka aģentūru pārstāvji pieprasījuši uzbrucējiem nekavējoties pārtraukt izmantot seksuālo vardarbību kā kara taktiku, kā arī veikt rūpīgu un neatkarīgu visu iespējamo pārkāpumu un vardarbības izmeklēšanu, lai vainīgos sauktu pie atbildības.

ANO ģenerālsekretāra vietnieks humānajos jautājumos Mārtins Grifitss skaidroja, ka sievietes un bērni, kuru dzīves ir izpostījis karš, "šādi vēl vairāk tiek traumēti". "Tas, ko mēs redzam Sudānā nav tikai humānā krīze, tā ir cilvēces krīze," uzsvēra Grifitss.

