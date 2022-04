ANO: Ukrainas bēgļu skaits pārsniedzis 4,3 miljonus

Vairāk nekā 4,3 miljoni ukraiņu ir devušies prom no savas valsts kopš Krievija 24.februārī sāka iebrukumu Ukrainā, ceturtdien paziņojusi ANO bēgļu aģentūra (UNHCR).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

UNHCR jaunākie dati liecina, ka no Ukrainas bēgļu gaitās devušies 4 319 494 cilvēki, kas ir par 40 705 vairāk nekā tika ziņots trešdien.

ANO aģentūra to raksturo kā lielāko bēgļu krīzi Eiropā kopš Otrā pasaules kara.

Savukārt ANO Starptautiskā Migrācijas organizācija aplēsusi, ka 7,1 miljons cilvēku kopš kara sākuma ir pametuši savas mājas, meklējot drošāku vietu citur Ukrainā.

Organizācija paziņojusi, ka bez ukraiņiem no valsts izbraukuši vairāk nekā 210 000 citu valstu pilsoņu, kas dzīvoja, studēja un strādāja Ukrainā.

Tas nozīmē, ka kopumā vairāk nekā ceturtā daļa Ukrainas iedzīvotāju bijuši spiesti pamest savas mājas.

Pirms 24.februārī Krievijas sāktā kara Ukrainas valdības kontrolētajās teritorijās dzīvoja 37 miljoni cilvēku.

90% Ukrainas bēgļu ir sievietes un bērni. 18-60 gadus veciem vīriešiem Ukrainā iespējama mobilizācija un viņi nedrīkst pamest valsti.

Gandrīz 60% bēgļu jeb 2 514 504 no kara Ukrainā bēgošie devušies uz Poliju, liecina jaunākie UNHCR dati. Daudzi no šiem bēgļiem devušies uz citām Šengenas zonas valstīm. Savukārt Polijas robežsardze paziņojusi, ka kopš kara sākuma 502 000 cilvēku devušies uz Ukrainu. Pirms kara Polijā bija ap 1,5 miljoniem ukraiņu, kuri galvenokārt strādāja kaimiņvalstī.

Rumānijā ieradies 662 751 Ukrainas bēglis. Daudzi Rumānijā ieradās, šķērsojot Moldovu, un lielākā daļa jau ir devušies uz citām valstīm.

Ungārijā ieradies 404 021 bēglis no Ukrainas, bet Moldovā ieradušies 401 704 ukraiņu, no kuriem liela daļa jau ir devušies prom no vienas no nabadzīgākajām Eiropas valstīm.

Savukārt Krievijā patvērumu meklējuši 350 632 bēgļi. Vēl 113 000 cilvēku Krievijā no tā dēvētajām Doņeckas un Luganskas tautas republikām ieradās 21.-23.februārī pirms Krievija sāka iebrukumu Ukrainā.

Ukrainas īsāko robežu ar Slovākiju šķērsojuši 304 983 cilvēki, tikmēr Krievijas sabiedrotajā Baltkrievijā ieradušies 18 060 bēgļi.