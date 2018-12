Antisemītisma dēļ Eiropas Savienību pieļaujot pamest trešdaļa ebreju

Aptuveni 41% no Vācijā aptaujātajiem ebrejiem pieredzējuši aizskārumus no personām, kas pauž ekstrēmistiskus islāmistu uzskatus. Tas ir krasā kontrastā ar pagājušā gada Vācijas kriminālnoziegumu statistiku, saskaņā ar kuru 94% no reģistrētajiem antisemītiskajiem noziegumiem pastrādājuši galēji labējie, norāda laikraksts "Bild".

"Saskaņā ar policijas noziegumu statistiku aptuveni piecus procentus no antisemītiskajiem noziegumiem pastrādājuši musulmaņi. Mums jānoskaidro šī milzīgā neatbilstība ar ebreju teikto par pieredzēto antisemītismu," sarunā ar "Bild" atzinis valdības komisārs antisemītisma jautājumos Fēlikss Kleins. Antisemītiskās gaisotnes dēļ 44% Vācijā dzīvojošo ebreju pēdējo piecu gadu laikā apsvēruši iespēju emigrēt.

Savukārt Polijā 77% aptaujāto, kas ir ievērojami vairāk nekā jebkurā citā valstī, atzinuši, ka dzirdējuši izteikumus par ebreju pārmērīgo ietekmi poļu sabiedrībā. Vēl 67% dzirdējuši apgalvojumus, ka ebreji savā labā izmanto holokausta upuru piemiņu.

Gandrīz visi respondenti Polijā atzinuši, ka sastapušies ar antisemītiskiem komentāriem tīmeklī, bet liela daļa šādus izteikumus dzirdējuši arī no politiķiem. 64% Polijā aptaujāto antisemītiskus izteikumus dzirdējuši politiskos pasākumos. Tas arī ir visaugstākais rādītājs starp visām pētījumā aptvertajām valstīm.

Vēl 48% antisemītiskus izteikumus saklausījuši politiķu runās, un šajā ziņā Poliju pārspējusi vienīgi Lielbritānija. Uz jautājumu, vai Polijas valdība efektīvi apkaro antisemītismu, 91% respondentu atbildējuši noliedzoši.