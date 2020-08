Ap 100 000 cilvēku Minskas centrā pieprasa Lukašenko atkāpšanos

Minskā svētdien daudzi tūkstoši cilvēku pa pilsētas galveno ielu - Neatkarības prospektu - devušies protesta gājienā, pieprasot Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos.

Neatkarības laukumā pie Valdības nama un apkārtējās ielās ieradušies vairāk nekā 100 000 cilvēku. Neatkarības laukumā esošie ar klusuma bridi pieminēja protestētājus, kas zaudēja dzīvību, kad milicija pret protestētājiem izmantoja spēku.

Vairākas stundas iepriekš no skaļruņa, kas atrodas uz kādas pie laukuma esošas ēkas jumta, cilvēki tika aicināti izklīst, jo protesta akcija nav sankcionēta.

Cilvēki lielākās un mazākās kolonnās iet uz centru no pilsētas rajoniem, nesot Baltkrievijas nacionālos baltsarkanbaltos karogus, plakātus un baltus ziedus. Kolonnu dalībnieki skandē "Ej projām!", "Lai dzīvo Baltkrievija!"('Žive Belarusj!") un citus saukļus.

Uz Minskas centru dodas arī pastiprināti milicijas spēki, tostarp ūdensmetēji un automobiļi, kuros tiek pārvadāti aizturētie.

Many of these people were never interested in politics. But the latest events, massive election falsifications, arbitrary arrests, tortures, and killings of innocent people awakened society. People realized they don't want to live under a dictatorship. Photo: @svaboda pic.twitter.com/FVM0O0HtbK