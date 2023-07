AP aicina atteikties no savulaik Maskavas okupētu valstu dēvēšanas par ‘bijušajām PSRS republikām’

Ietekmīgais medijs "Associated Press" (AP) aicinājis autorus atteikties no Padomju Savienības imperiālistiskās politikas rezultātā okupēto 14 valstu dēvēšanas par "bijušajām padomju republikām".

Baltijas un arī citas valstis, kuras savulaik okupēja totalitārais PSRS režīms, jau ilgstoši ir iebildušas pret Rietumos bieži pielietoto praksi, kad tās dēvē par "bijušajām padomju republikām".

Savā paziņojumā, kas publicēts "AP Stylebook" profilā sociālajā medijā "Twitter", medijs aicina autorus atturēties no "bijušās padomju republikas" apzīmējuma, runājot par tām 14 valstīm, kuras savulaik okupēja PSRS. Šāds aicinājums gan netiek attiecināts uz mūsdienu Krievijas valsti. AP norāda, ka rakstīt "bijusī padomju republika" pieļaujams vien tad, kad šis periods konkrētās valsts vēsturē ir acīmredzami relevants stāsta vai teikuma kontekstā.

"Padomju Savienība sabruka 1991. gadā, un valstis, kuras [no PSRS] atbrīvojās, ir ar savu identitāti, vēsturi un pārvaldes sistēmu, kas sniedzas pāri gadiem, kurus tās pavadīja Krievijas dominētajā PSRS," teikts AP ziņojumā.

