Aprit gads kopš postošā sprādziena Beirūtas ostā

Libāna trešdien piemin gadadienu kopš postošā sprādziena Beirūtas ostā, kurā dzīvību zaudēja aptuveni 190 cilvēki un vēl 6000 tika ievainoti.

Sprādziens pagājušā gada 4.augustā nodarīja lielus zaudējumus infrastruktūrai, arī ostai, ēkām, atstājot aptuveni 300 000 cilvēku bez pajumtes, slimnīcām, lidostas terminālim un ANO miera spēku UNIFIL kuģim.

Jordānijas seismologi sprādzienu radīto satricinājumu pielīdzināja 4,5 magnitūdu zemestrīcei. Eksplozija bija jūtama arī Kiprā.

Beirūtā eksplodēja 2750 tonnas lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta, kas sešus gadus glabājās kādā ostas noliktavā.

Libāna sprādziena pirmajā gadadienā izsludinājusi valsts sēru dienu, lai pieminētu katastrofas upurus. Nestrādās veikali, bankas un uzņēmumi, bet pie valsts iestādēm karogs tiks nolaists pusmastā.

