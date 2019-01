Apšaudē Kalifornijā bojā gājuši trīs cilvēki, četri ievainoti

Apšaudē, kas izcēlās kādā Kalifornijas boulinga zālē dzīvību zaudējuši trīs cilvēki, bet četri tikuši ievainoti, ziņo "Associated Press".

Policija ziņo, ka trīs vīrieši gājuši bojā, bet no četriem ievainotajiem divi nogādāti slimnīcā. Varasiestādes nav atklājušas detaļas par to, kādēļ izcēlās apšaude, bet aculiecinieki stāsta, ka viss sācies ar to, ka boulinga zālē izcēlies kautiņš starp divām lielām cilvēku grupām.

Viens no aculieciniekiem pavēstījis, ka kautiņš ildzis aptuveni piecas minūtes un tā rezultātā bloķēta tikusi boulinga zāles ieeja.