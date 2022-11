Apšaudē lielveikalā ASV nogalināti vairāki cilvēki

Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Virdžīnijas štata lielveikalā "Walmart" notikusi apšaude, kurā kāds vīrietis nošāvis desmit cilvēku, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".

Tāpat vairāki cilvēki apšaudē ievainoti, savukārt šāvējs ir miris, tā preses konferencē sacījis vietējais policijas pārstāvis.

Kā vēsta "Reuters", joprojām neesot skaidrs, vai šāvējs miris no paša radītiem ievainojumiem.

Chesapeake Police confirm an active shooter incident with fatalities at the Walmart on Sam’s Circle. The shooter is deceased. Follow us here for the only official updates. Our first responders are well-trained and prepared to respond; please give them space to do so.