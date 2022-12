Apšaudē Parīzē nogalināti divi cilvēki

Uzbrucējs Parīzes centrā atklājis uguni, nogalinot divus cilvēkus un ievainojot vairākus citus, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Apšaude notika netālu no kurdu kultūras centra, kas atrodas netālu no "Gare de l'Est" stacijas. Policija saistībā ar uzbrukumu ātri aizturēja 69 gadus vecu aizdomās turamo.

Varas iestādes aicināja cilvēkus izvairīties no "Rue d'Enghien" apkaimes, Strasbūras-Saintdenī 10. rajonā.

Kad policija aizturēja aizdomās turamo, viņi atguva uzbrukumā izmantoto ieroci, teikts ziņojumā. Prokurori paziņoja, ka ir sākuši izmeklēšanu par slepkavību. Pagaidām nav skaidrs šī uzbrukuma motīvs.