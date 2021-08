Apšaudē pie Kabulas lidostas nogalināts afgāņu karavīrs

Apšaudē starp ASV, Vācijas un Afganistānas karavīriem no vienas puses un neidentificētiem kaujiniekiem no otras, pirmdien pie Kabulas lidostas nogalināts viens un ievainoto trīs afgāņu drošībnieki, vēsta portāls "The Guardian".

Apšaude notikusi pie lidostas ziemeļu vārtiem ap pulksten 7 no rīta pēc Kabulas laika. Vispirms apšaudē iesaistījušies bijušie afgāņu drošības spēku pārstāvji, kas piedalās lidostas apsargāšanā, tad iesaistīti arī amerikāņu un vācu karavīri.

Plaša informācija par incidentu nav zināma, bet par notikušo tviterī informēja Vācijas spēki Afganistānā. "Šorīt pulksten 4.30 [Centrāleiropas vasaras laiks] izcēlās apšaude starp Afganistānas drošības spēkiem un nezināmiem uzbrucējiem pie Kabulas lidostas ziemeļu vārtiem. Viens afgāņu drošības spēku pārstāvis nogalināts un vēl trīs ievainoti," teikts ierakstā.

Vācijas spēki citā ierakstā papildina, ka Afganistānas armijas karavīri piedalās multinacionālajā operācijā lidostas aizsardzībai.

Heute Morgen um 04.13Uhr MESZ kam es am North Gate des Flughafens #Kabul zu einem Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verwundet. pic.twitter.com/4FLILE1NVA — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) August 23, 2021

Jāpiebilst, ka kopš 15. augusta, kad Kabulu ieņēma "Taliban" kaujinieki, Afganistānas nacionālā armija ir sabrukusi un kā vienots veselums vairs neeksistē.

Savukārt lidosta un tās apkārtne piedzīvo haotiskas ainas, cilvēku masām cenšoties iekļūt evakuācijas lidmašīnās. Sestdien pūlī pie lidostas gāja bojā vismaz septiņi cilvēki, bet svētdien talibi ar sišanu mēģināja atstumt sanākušos cilvēkus.

Pirmdienas šaušana notiek pēc tam, kad ASV prezidents ieminējās par plānu palielināt drošo zonu ap lidostu, lai radītu cilvēkiem drošus piekļūšanas apstākļus.