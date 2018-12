Apšaudē Strasbūrā vairāki bojāgājušie

Otrdienas, 11. decembra, vakarā Francijas pilsētas Strasbūras centrā notikusi apšaude. Tajā ievainoti vismaz 11 cilvēki, bet četri gājuši bojā, vēsta franču avīze "Le Figaro". Savukārt britu raidsabiedrība BBC ziņo, ka bojā gājuši trīs cilvēki.

Apšaude, kā skaidro BBC, notikusi netālu no Ziemassvētku tirdziņa. Aizdomās turētais bija apbruņojies ar automātisko šauteni un atklājis uguni pūlī.

"Le Figaro", atsaucoties uz saviem avotiem policijā, ziņo, ka mirušo skaits palielinājies līdz četriem cilvēkiem. Septiņi cilvēki guvuši smagus ievainojumus, savukārt četri - vidējus un vieglus ievainojumus.

Varasiestādes Francijā drošības apsvērumu dēļ aicinājušas iedzīvotājus nedoties ārpus mājas.

Sakarā ar notikušo uzsākta izmeklēšana.

BBC vēsta, ka šāvējs ticis identificēts. 29 gadus vecais vīrietis jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā, tiesa gan, par darbībām, kas nav saistītas ar terorismu. Policija bija plānojusi vīrieti aizturēt otrdienas rītā, taču brīdī, kad likumsargi bija ieradušies pie viņa dzīvesvietā, viņš nav bijis mājās. Medijos gan netiek precizēts saistībā ar kādu noziegumu bija plānota aizturēšana.

Apšaudes vaininiekam no notikuma vietas izdevies aizbēgt, tomēr viņa meklēšanas darbi turpinās.

BBC atklāj, ka vīrietis pats ticis savainots, jo iesaistījies apšaudē arī ar policiju.

Šobrīd, kā raksta ārzemju mediji, apšaudes dēļ ir slēgta liela daļa pilsētas centra, tostarp daļēji slēgta tika Eiropas Parlamenta ēka. Arī tramvaju kustība īsi pēc apšaudes tikusi pārtraukta.

Eiropas Komisijas vadītājs Žans Klods Junkers nosoda apšaudi Strasbūrā un domās ir ar cietušajiem. "Strasbūra ir Eiropas miera un demokrātijas simbols. Vērtības, kuras vienmēr aizstāvēsim. Eiropas Komisija iestājas par Franciju," liecina EK līdera ieraksts mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Strasbūras Ziemassvētku tirdziņa tuvumā daudzviet gājējiem tika pārbaudītas somas, bet dažviet tiltus pār kanāliem bloķēja drošībnieku kravas auto, dienu pirms incidenta Strasbūrā novēroja portāls "Delfi". Arī tramvaji neapstājās dažās no pieturām, kas bija aiz "pārbaudes zonas".

Iedzīvotāji sociālajos tīklos otrdienas vakarā dalās ar saviem iespaidiem un novēroto.

#Strasbourg French reports that gunman started attack from Pont Corbeau and straight down place Gutenberg/Grande Arcades. 12 total shot 2 dead. Assess jihadist "run-and-gun" attack. One turn to the right would have put him in the insanely tight packed Cathedral Mkt. pic.twitter.com/pglJrJLD05

— Malcolm Nance (@MalcolmNance) December 11, 2018

Every single bridge off the island closed #strasbourg pic.twitter.com/vXxBopEgj7

— Andrew Chapman (@Chappers_79) December 11, 2018

#Strasbourg summary. 2 dead following a shooting at a Christmas market. The shooter has been identified but not caught, there have been exchanges of fire. It is being treated as a terrorism investigation. People in parts of the city to stay indoors where they are.

— Daniel Sandford (@BBCDanielS) December 11, 2018

#BREAKING French soldier reportedly injured in exchange of gunfire with the Strasbourg terrorist. Reports say the terrorist himself was injured as well, but managed to flee the scene. #StrasbourgMonAmour #Strasbourg pic.twitter.com/modLtLJjZO

— StanteaR (@StanteaR_) December 11, 2018

Turns out the Strasbourg police know the shooter. Arab media reporting terrorist connections.

— Andrew Neil (@afneil) December 11, 2018

My thoughts are with all the victims of the terrible attack in #Strasbourg. Support for the French authorities and the police. Stay safe in Strasbourg tonight.

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) December 11, 2018

Strasbourg mon amour, stay strong ! ❤️

— Séb ⁠ (@chonchon1906) December 11, 2018

"They were known to the police" This statement keeps popping up, one attack to the next.

If they were known, why was fuck all done about it before something like this happened? 😡😭#Strasbourg #StandStrong

— torleik_ (@torleik_) December 11, 2018