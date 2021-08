Aptauja: Amerikāņu atbalsts karavīru atvilkšanai no Afganistānas samazinājies par 20 procentpunktiem

Atbalsts ASV bruņoto spēku izvešanai no Afganistānas laika posmā no šī gada aprīļa līdz augustam samazinājies par 20 procentpunktiem, atklāts "Morning Consult/POLITICO" aptaujā.

Būtiskās izmaiņas amerikāņu attieksmē Afganistānas jautājumā novērojamas laikā, kad teroristiskais grupējums "Taliban" ieguvis kontroli pār valsti.

Aptauja, kas tika veikta no 13. līdz 16. augustam un kurā piedalījās 1999 reģistrēti vēlētāji, parādīja, ka tikai 25 procenti amerikāņu vēlētāju uzskata, ka aiziešana no Afganistānas norit labi. 49 procenti vēlētāju turpināja atbalstīt ASV bruņoto spēku atvilkšanu. Salīdzinājumam - aprīlī amerikāņu spēku izvešanu no Afganistānas atbalstīja 69 procenti.

Situācija Afganistānā aizvadīto nedēļu laikā pasliktinājās ļoti strauji - pēc ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas paziņojuma par visu valstī dislocēto karavīru atvilkšanu līdz 31. augustam talibi strauji sāka ieņemt vienu Afganistānas provinci pēc otras. Svētdien teroristiskais grupējums iesoļoja galvaspilsētā Kabulā, faktiski gūstot kontroli pār visu valsti. ASV, reaģējot uz straujo notikumu pavērsienu, nācās palielināt Afganistānā dislocēto karavīru skaitu, lai nodrošinātu savu diplomātu un vairāku citu cilvēku evakuāciju.

"Morning Consult/POLITICO" aptaujā iezīmējās arī partejiskais faktors sabiedrības reakcijā uz ASV spēku izvešanu no Afganistānas. Spēku atvilkšanu atbalstīja 69 procenti Baidena partijas atbalstītāji - demokrāti - un 31 procents republikāņu. Tomēr tikai 38 procenti demokrātu un 14 procenti republikāņu norādīja, ka, viņuprāt, Savienoto Valstu iziešana no Afganistānas norit labi.

Jautāti, vai ASV tomēr vajadzētu aiziet no Afganistānas, ja tas radītu iespēju teroristu grupām, piemēram, "Al Qaeda", uzsākt operācijas šajā valstī, vēlētāji bija mazāk atbalstoši. Tikai 35 procenti respondentu teica, ka Amerikas armijai šajā gadījumā vajadzētu aiziet, savukārt 48 procenti teica, ka nevajadzētu.

No aptaujātajiem vēlētājiem 38 procenti teica, ka ASV tomēr vajadzētu aiziet no Afganistānas pat, ja talibi atgūs kontroli pār lielāko daļu valsts. 45 procenti vēlētāju teica, ka ASV droši vien vai noteikti tādā gadījumā nevajadzētu atvilkt savus spēkus.